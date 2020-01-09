ABD: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın düzenlediği füze saldırısından sonra askeri misillemede bulunulmayacağını açıklaması sonrası İran ile ABD arasındaki tansiyon bir nebze düşerken, ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir mektup gönderildiği bildirildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft imzalı mektupta ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesini "nefsi müdafaa" olarak gördüğüne işaret edildi.

Mektupta ABD'nin İran ile uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlike altında kalmaması ya da İran ile gerilimin tırmandırılmaması için "ön koşul olmadan görüşmeye hazır" olduğu belirtildi.

Craft mektupta Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesini BM Şartı'nın 51. maddesine dayandırdı ve ABD'nin Ortadoğu'da personelini ve çıkarlarını korumak için gereken önlemleri almaya devam edeceğini söyledi.

BM'nin kurucu anlaşması niteliğindeki BM Şartı'nın 51. maddesi BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi gerekli önlemleri alıncaya dek meşru müdafaa hakkı tanıyor.