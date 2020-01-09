HABER
  4. ABD: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

ABD: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

ABD tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta ABD'nin İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

ABD: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın düzenlediği füze saldırısından sonra askeri misillemede bulunulmayacağını açıklaması sonrası İran ile ABD arasındaki tansiyon bir nebze düşerken, ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir mektup gönderildiği bildirildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft imzalı mektupta ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesini "nefsi müdafaa" olarak gördüğüne işaret edildi.

Mektupta ABD'nin İran ile uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlike altında kalmaması ya da İran ile gerilimin tırmandırılmaması için "ön koşul olmadan görüşmeye hazır" olduğu belirtildi.

Craft mektupta Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesini BM Şartı'nın 51. maddesine dayandırdı ve ABD'nin Ortadoğu'da personelini ve çıkarlarını korumak için gereken önlemleri almaya devam edeceğini söyledi.

BM'nin kurucu anlaşması niteliğindeki BM Şartı'nın 51. maddesi BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi gerekli önlemleri alıncaya dek meşru müdafaa hakkı tanıyor.

İran tarafından yapılan açıklamada da İran'ın BMGK'ye mektup göndererek misillemede bulunduğu füze saldırısını BM Şartı'nın 51. maddesine dayandırdığı belirtildi. Diplomatlar ABD'nin mektubunun İran'ın mektubundan sonra geldiğini kaydetti.

İran BM Daimi Temsilcisi Mecid Takht Ravançi'nin mektupta Tahran'ın "savaşı tırmandırmak istemediğini" ancak meşru müdafaa hakkı kapsamında "Irak'taki bir Amerikan üssünü hedef alarak orantılı bir askeri yanıt verdiğini" kaydetti. Ravançi operasyonda sivil halka zarar verilmediğini belirtti.

Saldırı beklentisi

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence CBS News kanalına verdiği söyleşide ABD'nin İran'ın müttefik milis gruplara ABD'ye saldırmamaları konusunda telkinde bulunduğu yönünde istihbarat aldıklarını kaydetti. Ancak ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley kendisi ve ordudaki çalışma arkadaşlarının Irak'taki Şii milis grupların Irak ve Suriye'de bulunan ABD önderliğindeki birliklere saldırmasını beklediklerini söyledi.

Irak kaynakları çarşamba günü Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldığını açıkladı.

Reuters / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Kayıp belediye başkanının yaklaşık 1 yıl sonra cesedi bulunduKayıp belediye başkanının yaklaşık 1 yıl sonra cesedi bulundu
Kalbi olan izlemesin! Küçük çocuk 5. katın camına çıktı ve...Kalbi olan izlemesin! Küçük çocuk 5. katın camına çıktı ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan uçak kazasına ilişkin önemli açıklama

İran'dan uçak kazasına ilişkin önemli açıklama

Kayıp belediye başkanının yaklaşık 1 yıl sonra cesedi bulundu

Kayıp belediye başkanının yaklaşık 1 yıl sonra cesedi bulundu

Kalbi olan izlemesin! Küçük çocuk 5. katın camına çıktı ve...

Kalbi olan izlemesin! Küçük çocuk 5. katın camına çıktı ve...

'Trump uçurumun kenarından döndü'

'Trump uçurumun kenarından döndü'

Trump'ın azil süreciyle ilgili yeni gelişme! Haftaya başlayacak

Trump'ın azil süreciyle ilgili yeni gelişme

ABD'den BM'ye mektup: İran'la görüşmeye hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.