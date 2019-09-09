ABD: İran ile ticaret yapanlara yönelik yaptırımlar sürecek

ABD, İran petrolünü satın alan veya Devrim Muhafızları ile ticari ilişkilerde bulunanlara yönelik yaptırımların sürdürüleceğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, Pazar günü Abu Dabi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’a yönelik baskıların süreceğini belirterek, Başkan Donald Trump’ın da söylediği gibi İran petrolü konusunda hiçbir şekilde yaptırım muafiyeti uygulanmayacağını dile getirdi.

Hazine Bakanlığı Müsteşarı Mandelker, İran'ın petrol tankeri Adrian Darya 1’in hedefine ulaşarak, petrolü sattığını duyurmasına ilişkin açıklamalarda da bulundu.

ABD'nin kara listeye aldığı tankere ilişkin olarak, "Bu sadece, bu tankerle ilgili değil. Bu dünyadaki bütün kuruluşlara yönelik sert bir uyarı" diyen Mandelker, bütün şirket ve hükümetlerin İran ile yapmak veya ABD ile iş yapmak konusunda basit bir ayrım olduğunu anlaması gerektiğini ifade etti.

İran, Cebelitarık tarafından alıkonulduktan sonra hareketine izin verilen Adrian Darya 1 tankerinin, Akdeniz'de bir limana ulaştığını ve petrolü satıldığını açıklamıştı. Uydu fotoğrafları ile tankerin Suriye'nin Tartus limanında olduğu tespit edilmişti. Tankerde, yaklaşık 140 milyon dolar değerinde petrol bulunuyordu.