İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, birkaç devlet dışında bütün dünyanın ABD'ye karşı İran'ın yanında yer aldığını ve geleneksel müttefiklerin de Washington yönetimini yalnız bıraktığını söyledi.

Ruhani, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı için meclise sunduğu 4 bakana güvenoyu alabilmek amacıyla kürsüden konuşma yaptı ve ABD yaptırımlarını değerlendirdi.

- "ABD İran karşısında yalnız kaldı"

İran'ın geçen aylar ve haftalarda ABD'ye karşı büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Ruhani, ABD'nin "İran gibi büyük bir devleti" karşısına aldığını ancak geleneksel müttefikleri tarafından bile yalnız bırakıldığını ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın, İran'ı haklı bulduğunu ve birkaç devlet dışında bütün dünyanın ABD'ye karşı İran'ın yanında yer aldığını savunan Ruhani, İtalya'da el konulan 6 milyar dolarlık paranın da başarılı bir hukuki mücadelenin ardından kurtarıldığını aktardı.

- "ABD yaptırımlarını gerekçe göstererek sorunlardan kaçamayız"