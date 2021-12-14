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ABD: ‘‘İran Konusunda Konuşmak İçin Erken’’

14.12.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın 2015 uluslararası nükleer anlaşmasının görüşmelerine daha yapıcı bir yaklaşımla dönüp dönmediğini söylemek için henüz erken olduğunu bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın 2015 uluslararası nükleer anlaşmasının görüşmelerine daha yapıcı bir yaklaşımla dönüp dönmediğini söylemek için henüz erken olduğunu bildirdi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen anlaşmayla ilgili açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, basın brifingi sırasında yaptı.

Dünyanın gözü İran ve ABD arasında JCPOA’in yeniden canlandırılması için dolaylı olarak yapılan görüşmelerde. RIA haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması konusunda ilerleme beklemek için gerekçeleri olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray’dan da geçtiğimiz hafta İran konusunda açıklamalar yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price İran’ın görüşmelerde esneklik gösterip göstermediğini değerlendirmek için bir iki güne ihtiyaç duyduklarını söylemiş, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de İran’ın nükleer programıyla ilgili yürütülen diplomatik çabaların başarısız olması halinde ülkenin gelir elde etmesini önlemek için ek önlemler alınacağını belirtmişti.

İran’ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani haftasonunda yaptığı açıklamada dünya güçleriyle Viyana’da yapılan nükleer görüşmelerde ilerleme sağlandığını söylemiş, ancak önemli anlaşmazlıkların sürdüğünü kaydetmişti.

İran Press TV ise Kani’nin, Avrupa ülkelerinin yapıcı öneriler sunmak konusunda başarısız olduğuna dair sözlerine yer vermişti.

IRNA haber ajansına göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise İran’ın yeni önerilerle masaya gelmesinin görüşmeleri ciddiye aldığını gösterdiğini söylemiş ve ‘‘Diğer taraf da yaptırımların kaldırılması konusunda ciddiyse iyi bir anlaşmaya varılabilir’’ demişti.

2015 yılında yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı anlaşması İran’ın nükleer programını kısıtlarken karşılığında ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in yaptırımlarını hafifletmeyi içeriyordu. Batılı ülkeler İran’ın nükleer programını nükleer silah üretmek için kullanmasından endişe ediyor.

Trump yönetiminin ABD’yi anlaşmadan çekmesinin ardından İran anlaşmanın maddelerini ihlal etmeye başlamıştı.

Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Tahran'ın masaya yeni talepler sunmasının ardından önceki hafta durdurulmuştu. İran, ABD ile doğrudan görüşmeyi kabul etmediği için anlaşmaya taraf diğer ülkeler Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin’in temsilcileri taraflar arasında arabuluculuk yapıyor.

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