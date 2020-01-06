HABER
  4. ABD-İran krizi: NATO Olağanüstü Toplanıyor

ABD-İran krizi: NATO Olağanüstü Toplanıyor

06.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava bombardımanı sonrası öldürülmesinin ardından NATO büyükelçilerini olağanüstü toplantıya çağırdı

ABD-İran krizi: NATO Olağanüstü Toplanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava bombardımanı sonrası öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi ve İran'ın nükleer anlaşmaya uymayacağını açıklaması üzerine, NATO büyükelçilerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

NATO sözcülüğü, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde yapılacak acil toplantıda ABD-İran krizinin ele alınacağını bildirdi. Sözcü, Jens Stoltenberg'in, müttefiklerle yaptığı görüşmenin ardından NATO üyesi 29 ülke büyükelçisini toplantıya çağırma kararı aldığını kaydetti.

NATO, General Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından patlak veren kriz üzerine, Cumartesi günü Irak'taki operasyonlarını askıya aldıklarını açıklamıştı. NATO görev birlikleri, Irak hükümetinin talebi üzerine, IŞİD'in geri dönmemesi için, 2018'den bu yana Irak ordusunun eğitimi için bölgede bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Finlandiya Başbakanı, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdiFinlandiya Başbakanı, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi
Uzaya giden ilk İngiliz astronot açıkladı: Kesinlikle var!Uzaya giden ilk İngiliz astronot açıkladı: Kesinlikle var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyü için onları katlettiler!

Büyü için onları katlettiler!

Yok böyle teklif! Yaptığı sürpriz sosyal medyada viral oldu

Evlilik teklifinin böylesi! Viral oldu

Finlandiya Başbakanı Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

Finlandiya Başbakanı, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi

Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi

Uzaya giden ilk İngiliz astronot açıkladı: Uzaylılar kesinlikle var!

Uzaya giden ilk İngiliz astronot açıkladı: Kesinlikle var!

Kızına hediye ettiği bebeğin içinden çıkanlar şoke etti!

Kızına hediye ettiği bebeğin içinden çıkanlar şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.