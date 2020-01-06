ABD-İran krizi: NATO Olağanüstü Toplanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava bombardımanı sonrası öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi ve İran'ın nükleer anlaşmaya uymayacağını açıklaması üzerine, NATO büyükelçilerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

NATO sözcülüğü, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde yapılacak acil toplantıda ABD-İran krizinin ele alınacağını bildirdi. Sözcü, Jens Stoltenberg'in, müttefiklerle yaptığı görüşmenin ardından NATO üyesi 29 ülke büyükelçisini toplantıya çağırma kararı aldığını kaydetti.

NATO, General Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından patlak veren kriz üzerine, Cumartesi günü Irak'taki operasyonlarını askıya aldıklarını açıklamıştı. NATO görev birlikleri, Irak hükümetinin talebi üzerine, IŞİD'in geri dönmemesi için, 2018'den bu yana Irak ordusunun eğitimi için bölgede bulunuyor.

