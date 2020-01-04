ABD-İran Krizi Nedeniyle Almanya Önlemlerini Arttırıyor

Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle bölgede gerilimin "dramatik bir oranda yükseldiğini" ve bu nedenle Alman askerlerinin güvenliğini sağlamanın mümkün olmadığını söyleyerek, Merkel hükümetinin ordu mensuplarını vakit kaybetmeksizin Almanya’ya çekmesi gerektiğini açıkladı.

Açıklamada, alınan kararın Alman askerlerinin güvenliğini sağlamayı hedeflediği belirtildi. Bu arada 30’u Bağdat yakınlarında ve 100 kadarı da Erbil’de görev yapan Alman askerinin derhal geri çekilmesi talepleri sürüyor.

Almanya Genelkurmay Başkanlığı’nın yazılı açıklamasında, IŞİD’e karşı sürdürülen operasyona katılan tüm yabancı askerlerin koruma seviyelerinin yükseltildiği, Alman askerlerin Bağdat ve Erbil yakınlarında Iraklı güvenlik kuvvetlerine verdiği askeri eğitiminse geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Sosyal demokrat SPD’nin Eş Başkanı Saskia Esken, Baerbock’un önerisine kısmen destek vererek, askerlerin misyonun bu şartlar altında nasıl sürdürülebileceğinin tartışılmasını önerdi. Esken, Suriye’de keşif uçuşları gerçekleştiren ve Ürdün’de konuşlu bulunan Alman askeri birliğinin de geri çekilmesinin düşünülebileceğini bildirdi.

Alman hükümeti geçen Ekim ayında, IŞİD’e karşı verilen mücadele çerçevesinde Irak’ta görev yapan askerlerinin ve Ürdün’de bulunan askerlerin görev süresini 31 Ekim 2020’ye kadar uzatılmasını onaylamıştı. Kararda asker sayısı geçen yıla göre 100 azaltılarak 700 ile sınırlandırıldı.

Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Heiko Maas’ın Fransız meslektaşı Jean-Yves Le Drian’la telefonda görüşerek, son gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Açıklamada, her iki bakanın bölgede gerilimin düşürülmesi konusunda hemfikir oldukları, ayrıca Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasını talep ettikleri vurgulandı.

Bakan Maas dün yaptığı bir açıklamada, "ABD'nin askeri operasyonu İran tarafının bir dizi tehlikeli provokasyonu neticesinde oldu. Ancak bu eylem gerilimleri azaltmadı. Bunun bölge için sonuçlarının öngörülebilmesi zor" ifadelerini kullanmıştı.