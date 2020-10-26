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ABD, İran Petrol Bakanı ve bakanlığını yaptırım listesine aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 22:31 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ile İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in de bulunduğu yetkilileri yaptırım listesine ekledi.

ABD, İran Petrol Bakanı ve bakanlığını yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran Petrol Bakanlığı, NIOC ve NITC ile ilişkili birden fazla kuruluş ve kişiye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

KURULUŞLARIN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ DE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Bu kapsamda, aralarında İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in de bulunduğu söz konusu kuruluşların üst düzey yetkililerinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü için gelir oluşturan petrolün tedariğini sağlayanları hedef aldığı vurgulandı.

VENEZUELA'YA PETROL SATIŞINA DAHİL OLAN 4 KİŞİYE DE YAPTIRIM UYGULANACAK

Ayrıca Hazine Bakanlığının açıklamasında, yakın zamanda Venezuela'ya İran petrolünün satışına dahil olan 4 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran rejiminin, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için petrol sektörünü kullandığını savundu.

Mnuchin, "İran rejimi, terör örgütlerine ve nükleer programına sağladığı desteği, İran halkının ihtiyaçlarını göz ardı ederek önceliklendiriyor." ifadesini kullandı. (AA)

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