HABER

"ABD, İran petrolüne yönelik yaptırımlarda başarısız oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 21:18 | Son Güncelleme

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti: "Bugün anlaşılmıştır ki ABD, her türlü gerekçe ve bahaneyle uygulamaya geçirmek istediği İran petrolüne yönelik yaptırımlarda ve satışları sıfıra indirmede başarısız oldu"

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlarda başarısız olduğunu ifade etti.

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ülkesine yönelik ikinci yaptırım paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımlarla ilgili "Bugün anlaşılmıştır ki ABD, her türlü gerekçe ve bahaneyle uygulamaya geçirmek istediği İran petrolüne yönelik yaptırımlarda ve satışları sıfıra indirmede başarısız oldu." değerlendirmesinde bulunan Himmeti, Merkez Bankası'nın son aylarda döviz rezervini talep edilen seviyeye çıkardığını ve bu rezervle şartların değişmesi ya da petrol satışının en aza inmesi halinde bile hazırlıklı olacaklarını kaydetti.

- Bazı ülkelere yönelik muafiyet İran'ın ticari ortamını belirgin hale getirecek

Açıklamasında ABD tarafından bazı ülkelerin aşamalı olarak İran petrolüne yönelik yaptırımlardan muaf tutulmalarının ülkesinin ticari ortamını ve gelirini daha belirgin hale getireceğini belirten Himmeti, "İran halkının bu süreci kolay bir şekilde atlatacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Himmeti ayrıca Merkez Bankası olarak döviz piyasasının istikrarına odaklandıklarına işaret ederek, son aylarda dalgalanmaların önlenmesi ve ekonomideki rekabet gücünün arttırılması için bir dizi önlemler aldığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin bu akşam sosyal medya hesabından kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran yaptırımlarının 5 Kasım'dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirerek, İran'dan petrol ithalatını kayda değer şekilde düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınacağını belirtti. Pompeo, bu ülkelerin 5 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını kaydetti.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandıDEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı
GÜNCELLEME - Manisa'da cinayet zanlısının polisi yaralamasıGÜNCELLEME - Manisa'da cinayet zanlısının polisi yaralaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN İran Merkez Bankası Başkanı petrol Tahran

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.