"ABD, İran petrolüne yönelik yaptırımlarda başarısız oldu"

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlarda başarısız olduğunu ifade etti.

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ülkesine yönelik ikinci yaptırım paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımlarla ilgili "Bugün anlaşılmıştır ki ABD, her türlü gerekçe ve bahaneyle uygulamaya geçirmek istediği İran petrolüne yönelik yaptırımlarda ve satışları sıfıra indirmede başarısız oldu." değerlendirmesinde bulunan Himmeti, Merkez Bankası'nın son aylarda döviz rezervini talep edilen seviyeye çıkardığını ve bu rezervle şartların değişmesi ya da petrol satışının en aza inmesi halinde bile hazırlıklı olacaklarını kaydetti.

- Bazı ülkelere yönelik muafiyet İran'ın ticari ortamını belirgin hale getirecek

Açıklamasında ABD tarafından bazı ülkelerin aşamalı olarak İran petrolüne yönelik yaptırımlardan muaf tutulmalarının ülkesinin ticari ortamını ve gelirini daha belirgin hale getireceğini belirten Himmeti, "İran halkının bu süreci kolay bir şekilde atlatacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.