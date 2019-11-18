ABD: İran rejimine karşı protestoları destekliyoruz

İran'da geçen Cuma günü benzine yapılan zamla başlayan protesto gösterilerinin ülke genelindeki 100 kente yayıldığı bildirildi. Yarı resmi Fars haber ajansı gösterilere 87 binden fazla protestocunun katıldığını ve göstericilerin 100 banka ve işyerini yağmaladığını duyurdu. Gösterilerde en az üç kişinin öldüğü, yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD İran halkının rejime karşı barışçıl protestosunu destekliyor" denilerek "göstericilere karşı kullanılan ölümcül güç ve sert iletişim kısıtlamalarının kınandığı" belirtildi. Açıklamada Tahran yönetimi "fanatik bir şekilde nükleer silah ve füze programını sürdürmek ve terörü desteklemek"le suçlanarak "Onurlu bir halk, egemen sınıf kendi halkına sırtını dönüp kişisel güç ve zenginlik peşine düştüğünde neler olacağının bir diğer öğretici örneği haline gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

En büyük erişim engeli

Dünyadaki internet erişimini izleyen NetBlocks isimli grup İran'ın Cumayı Cumartesiye bağlayan gece ciddi internet bağlantısı problemi yaşadığını ve Cumartesi gecesi ise normal seviyenin yüzde 7'sine kadar düşen bağlantı seviyesini gördüklerini açıkladı.