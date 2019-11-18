HABER

ABD: İran rejimine karşı protestoları destekliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 09:45 | Son Güncelleme

İran’daki benzin protestoları 100 kente yayılırken, ABD'den yapılan açıklamada protestoculara karşı güç kullanımı ve iletişim kanallarına getirilen kısıtlamalar kınandı.

ABD: İran rejimine karşı protestoları destekliyoruz

İran'da geçen Cuma günü benzine yapılan zamla başlayan protesto gösterilerinin ülke genelindeki 100 kente yayıldığı bildirildi. Yarı resmi Fars haber ajansı gösterilere 87 binden fazla protestocunun katıldığını ve göstericilerin 100 banka ve işyerini yağmaladığını duyurdu. Gösterilerde en az üç kişinin öldüğü, yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD İran halkının rejime karşı barışçıl protestosunu destekliyor" denilerek "göstericilere karşı kullanılan ölümcül güç ve sert iletişim kısıtlamalarının kınandığı" belirtildi. Açıklamada Tahran yönetimi "fanatik bir şekilde nükleer silah ve füze programını sürdürmek ve terörü desteklemek"le suçlanarak "Onurlu bir halk, egemen sınıf kendi halkına sırtını dönüp kişisel güç ve zenginlik peşine düştüğünde neler olacağının bir diğer öğretici örneği haline gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

En büyük erişim engeli

Dünyadaki internet erişimini izleyen NetBlocks isimli grup İran'ın Cumayı Cumartesiye bağlayan gece ciddi internet bağlantısı problemi yaşadığını ve Cumartesi gecesi ise normal seviyenin yüzde 7'sine kadar düşen bağlantı seviyesini gördüklerini açıkladı.

NetBlocks İran'daki internet kısıtlamasını şimdiye kadar izledikleri ülkeler arasında gördüklerinin "teknik karmaşıklık ve derinlik" anlamında en ciddisi olarak niteledi. NetBLocks İran'daki internet kısıtlamasını İranlıların "temel hak ve özgürlüklerinin" "ciddi bir şekilde ihlali" olarak nitelendirdi.

Dünyadaki ikinci büyük yazılım şirketi Oracle ise İran'daki internet kısıtlamasını şimdiye kadar ülkede gerçekleşen en büyük erişim engeli olarak tanımladı.

Hamaney'den protestolara kınama

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, hükümetin benzine zam kararını desteklediğini belirtti. Kendisinin bu alanda uzman olmadığını, bu konuda farklı görüşlerin bulunduğunu söyleyen Hamaney ancak hükümetin aldığı kararın uygulanması gerektiğini belirtti. Hamaney açıklamasında protesto gösterileri ve şiddet olaylarını kınayarak, "Mülkiyeti ateşe vermek, normal insanlar değil holiganların işi" dedi.

Protestolar nasıl başladı?

İran'da devam eden ekonomik kriz nedeniyle hükümet Cuma gecesi benzine kısıtlama getirerek zam yapmıştı. Buna göre satın alınan ilk 60 litre benzinde fiyat yüzde 50 oranında artırılmış ve daha fazla alınması halinde fiyatın yüzde 300 oranında zamlı olmasına karar verilmişti. Zam sonrası başkent Tahran başta olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Sircan, Geçsaran, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz, Tebriz ve Kirmanşah şehirlerinde vatandaşlar protesto gösterileri düzenlemişti.

İran'da Cumartesiyi Pazara bağlayan gece internete erişim engellendi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin talimatıyla Telekomünikasyon Bakanlığı internete erişimi 24 saat engelleme kararı almıştı.

dpa,AP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER 770 gram doğmuştu! İşte son hali 770 gram doğmuştu! İşte son hali
Rusya: Türkiye ilgi duyarsa Moskova...Rusya: Türkiye ilgi duyarsa Moskova...
Rusya: Türkiye Su-35'e ilgi duyarsa Moskova bu seçeneği değerlendirmeye hazırRusya: Türkiye Su-35'e ilgi duyarsa Moskova bu seçeneği değerlendirmeye hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

Sokakta kıstırılan zanlıları mahallelinin elinden polis aldı!

Sokakta kıstırılan zanlıları mahallelinin elinden polis aldı!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya: Türkiye ilgi duyarsa Moskova...

Rusya: Türkiye ilgi duyarsa Moskova...

Rusya'dan ABD'ye S-400 mesajı: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Hong Kong'da polisten kampüsü işgal eden öğrencilere 'Gerçek mühimmat kullanırız' uyarısı

Hong Kong'da sular durulmuyor!

Gürcistan karıştı! Binlerce kişi parlamento binasını kuşattı!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

KKTC: Bu suskunluk hayra alamet değil

KKTC: Bu suskunluk hayra alamet değil

Rum medyası: Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor

Rum medyası: Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.