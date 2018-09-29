ABD 'İran Tehdidi' Nedeniyle Irak'taki Personelinin Yerini Değiştiriyor

Pompeo, “Irak ya da başka bir noktadaki İran güçleri ve ilişkide oldukları milisler tarafından diplomatik tesislerimize yönelik bir saldırı yapılması ve personelimize zarar verilmesi halinde Amerika’nın doğrudan İran’ı sorumlu tutacağı konusunda Tahran hükümetini uyardım” dedi.

Pompeo bölgede Amerika’nın diplomatik binalarına karşı olası saldırılarla ilgili İran’ı da uyardı.

Pompeo yazılı açıklamasında, “Artan özel tehditler ve Irak’taki tesislerimizde görevli personelimize yönelik saldırı konusunda tahrikler nedeniyle, Irak’taki personelimizin uygun bir şekilde geçici olarak yerlerinin değiştirilmesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Irak’taki diplomatik personelin geçici süreyle başka bir yere geçmesi talimatı verdi. Karar İran Rejim Muhafızları Kudüs Gücü ve Irak’ta onlara yakın milis güçlerinden kaynaklı tehditler yüzünden alındı.

Irak’ta mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından ülkede kurulacak hükümette yalnızca İran’ın değil aynı zamanda İran’a bağlı Şii milislerin nüfuz kazanmaya çalışması olası. Bundan dolayı da bu kesimlerin Irak ordusuna Amerika tarafından verilen askeri teçhizata erişim kazanma fırsatı bulunuyor.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Terörizm, Nükleer Silahsızlanma ve Ticaret Alt Komitesi Başkanı Ted Poe, “İran destekli teröristler, düzenli olarak siyasetçileri, Amerikalıları, müttefiklerimizi tehdit ediyorlar. Bu Iraklı Şii milisler Irak ve Suriye’de sayısız, hunharca saldırı düzenliyor” dedi.

Poe, “Biz hiçbir şey yapmazken İran her şeyi yapıyor. Bağdat’taki güçlerini birleştirmek için tüm çabalarını seferber ediyorlar. Kararlı bir şekilde şimdi harekete geçmeliyiz. “ dedi.

Washington merkezli Hudson Enstitüsü’nden Michael Pregent de Poe ile benzer kaygıları dile getirdi ve İran’ın Irak’taki etkisinin tahminlerin ötesinde olduğunu söyledi.

Pregent, “Irak’taki İran nüfuzu hiç görülmediği kadar artmış durumda. İran destekli bu militanlar şu an Irak güvenlik güçleri içerisinde görev alıyor. Bu da bu militanların Amerikan istihbarat bilgilerine, teçhizatına ve parasal desteğine ulaşabilecekleri anlamına geliyor.” dedi.