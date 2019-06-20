ABD: “İran uluslararası hava sahasında ABD İHA’sını vurdu”

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, İran’ın karadan havaya fırlattığı bir füze ile Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası hava sahasında bir ABD insansız hava aracını vurduğunu söyledi.

ABD’nin insansız hava aracının düşürüldüğü sabah saatlerinde ilk olarak İran Devrim Muhafızlarının internet sitesinde duyurulmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü ise ABD’nin İran hava savasında bugün operasyon yapan bir İHA’sının bulunmadığını söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığındna bir yetkili ise US RQ-4 Global Hawk insansız hava aracının Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası hava sahasında vurulduğunu açıkladı. ABD’li yetkili bu saldırının bir kışkırtma neticesinde olmadığını kaydetti.

ABD insansız hava aracının düşürülmesi, ABD ile İran arasında askeri çatışmanın başlamasının an meselesi olduğu korkusunu uyandırdı.

İran’ın nükleer enerji üretim teşebbüsünün kontrol altına alınması için BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinden Almanya ile yaptığı anlaşmadan çekilmesi üzerine ABD ile ilişkiler gerilmişti. ABD İran’a karşı yaptırım kararı alarak İran’ın petrol ihracını önlemek için İran Körfezi’ne savaş gemileri ve uçakları ile çok sayıda asker gönderdi.

İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Ali Şanhani yaptığı açıklamada, “Biz İran’ın hava sahasını ve deniz yollarını sınırlarını ihlal eden kim olursa olsun savunacağız” dedi.

İran, Körfez kıyısında Kuh Mubarek civarında düşürülen ABD insansız hava aracının casus uçağı olduğunu iddia etti.

ABD’nin İran’ın yaptığını iddia ettiği, İran Körfezi girişinde iki petrol tankerinin geçen hafta vurulmasının ardından bölgede gerilim artmıştı. İran, Pazartesi günü yapılan nükleer anlaşmalara imza atan Avrupalı ülkelere seslenerek 27 Haziran’a kadar ABD’nin yaptırımlarına karşı tedbir almamaları durumunda anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini açıklamıştı.

