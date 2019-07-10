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ABD, İran ve Yemen açıklarını uluslararası koalisyonla "korumak" istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:47 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Hürmüz Boğazı ile Babül Mendep'te "seyir güvenliği özgürlüğünü" güvence altına alacak bir koalisyon oluşturmak amacıyla bazı ülkelerle görüşmelere başladıklarını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İran ile gerilimin tırmandığı bir dönemde, İran ve Yemen açıklarının "korunması" için ABD öncülüğünde bir koalisyon oluşturma girişimine başladıklarını duyurdu.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD'nin yeni koalisyon oluşturma girişimi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dunford, İran'ın uluslararası sulardaki eylemlerini endişeyle takip ettiklerini kaydederek, Hürmüz Boğazı ile Babül Mendep'te "seyir güvenliği özgürlüğünü" güvence altına alacak bir koalisyon oluşturmak amacıyla bazı ülkelerle görüşmelere başladıklarını kaydetti.

ABD'nin oluşturulacak askeri koalisyona öncülük edecek gemileri sağlaması ve izleme faaliyetlerine liderlik etmesinin planlandığı belirten Dunford, "Birkaç hafta içinde hangi ülkelerin bu girişime katılma noktasında siyasi irade göstereceğini anlıyor olacağız. Daha sonra bu ülkelerin ordularıyla sürece devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya petrol nakliyatının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden yapılırken ABD, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeye yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu.

İran ise petrol ihraç edememesi halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği tehdidinde bulunuyor. ABD yönetimi de yaptırımlar yoluyla İran'ı yeni bir anlaşma için masaya oturmaya ikna etmeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Joseph Dunford Yemen

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