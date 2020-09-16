‘‘ABD İran yaptırımları İçin Yeniden BM’ye Gidecek’’

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’a yaptırımların yeniden devreye sokulması için gelecek hafta Birleşmiş Milletler’e gideceğini açıkladı. Pompeo, İran’a yaptırımların uygulanmasını sağlamak için ABD’nin gereken her şeyi yapacağını söyledi.
Pompeo, açıklamayı Washington’u ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la ortak basın toplantısında yaptı.
Pompeo, geçen ay, İran’ın anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini ihlal ettiği şikayetiyle BM’de İran’a yönelik tüm yaptırımları yeniden devreye sokması için 30 günlük bir süreci başlattığını hatırlattı.
Pompeo, bu çerçevede yaptırımların Pazar gününden itibaren devreye girebileceğini söyledi.
Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13’ü ABD’nin İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmiş olması nedeniyle yaptırımları yeniden devreye sokmasının mümkün olmadığı görüşünden hareketle bu adıma karşı çıkmıştı. Diplomatlar yalnızca birkaç ülkenin BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulmasına sıcak baktığını kaydetti.
Pompeo, ‘‘BM’ye yaptırımları uygulatmak için geri döneceğiz ve silah ambargosu gelecek hafta kalıcı hale gelecek’’ diye konuştu.
ABD, 14 Ağustos’ta BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı başvuruda, 18 Ekim’de sona erecek İran’a yönelik yaptırımların uzatılmasını, böylece silah ambargosunun yenilenmesini istemişti.
Washington yönetimi, Konsey üyesi ülke olarak yaptırımları geri getirme mekanizmasını devreye sokabileceği görüşünü savunuyor.
Bu şikayetin ardından yaptırımların kaldırılmasının uzatılmasını destekleyen bir tasarının 30 gün içinde BM’den çıkmaması halinde yaptırımların yeniden devreye sokulmasının yolu açılmış oluyor.