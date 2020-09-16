‘‘ABD İran yaptırımları İçin Yeniden BM’ye Gidecek’’

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’a yaptırımların yeniden devreye sokulması için gelecek hafta Birleşmiş Milletler’e gideceğini açıkladı. Pompeo, İran’a yaptırımların uygulanmasını sağlamak için ABD’nin gereken her şeyi yapacağını söyledi.

Pompeo, açıklamayı Washington’u ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la ortak basın toplantısında yaptı.

Pompeo, geçen ay, İran’ın anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini ihlal ettiği şikayetiyle BM’de İran’a yönelik tüm yaptırımları yeniden devreye sokması için 30 günlük bir süreci başlattığını hatırlattı.

Pompeo, bu çerçevede yaptırımların Pazar gününden itibaren devreye girebileceğini söyledi.

Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13’ü ABD’nin İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmiş olması nedeniyle yaptırımları yeniden devreye sokmasının mümkün olmadığı görüşünden hareketle bu adıma karşı çıkmıştı. Diplomatlar yalnızca birkaç ülkenin BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulmasına sıcak baktığını kaydetti.