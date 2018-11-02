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ABD: 'İran yaptırımlarında 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacak'

02.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Maliye Bakanı Mnuchin 2015 yılındaki İran nükleer anlaşmasıyla yürürlükten kaldırılan tüm ABD yaptırımlarının yeniden uygulamaya konulduğunu açıkladı. İki bakan, ilk aşamada 8 ülkeye geçici olarak muafiyet tanınacağını belirtti

ABD: 'İran yaptırımlarında 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacak'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin bugün İran yaptırımları konusunda düzenledikleri basın toplantısında 2015 yılındaki İran nükleer anlaşmasıyla yürürlükten kaldırılan tüm ABD yaptırımlarının yeniden uygulamaya konulduğunu açıkladı. İki bakan, ilk aşamada 8 ülkeye geçici olarak muafiyet tanınacağını belirtti.

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