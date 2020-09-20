ABD İran yaptırımlarında ısrarlı

Ancak karar hem ABD’nin müttefikleri hem de İran tarafından eleştirildi.ABD, İran ile 2015 yılında nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

Resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan ve Tahran'ın nükleer faaliyetlerine sınırlama getiren tarihi anlaşmaya göre, İran’a uygulanan konvansiyonel silah ambargosunun süresi 18 Ekim’de sona erecek.

Ancak ABD, İran'ın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak, 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunun süresize çevrilmesini istiyor.

İran'ın Batılı ülkeler ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen JCPOA'da belirtilen yükümlülüklere uymadığını savunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Gösterilen tavizler tarih boyunca bu tür rejimleri güçlendirmiştir" ifadelerini kullandı.

ABD daha önce de İran'ın Ortak Geniş Eylem Planı JCPOA'da belirtilen uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığını ileri sürmüş, BMGK'yi de "buna göz yummakla” suçlamıştı. İran'a yönelik yaptırımların sınırsız uzatılması konusunda BMGK üyelerini ikna edemeyen ABD, snapback mekanizmasını gündeme getirmişti.