ABD, İran yaptırımlarından 8 ülkeyi muaf tutacak

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konferans bağlantısı yaparak, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Buna karşın, 8 ülkeye İran'dan petrol ticareti noktasında geçici muafiyet tanınacağını kaydeden Pompeo, bu ülkelerin de 5 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

Pompeo, ayrıca Avrupa Birliği'ne hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetti.

