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  4. "ABD İran Yaptırımlarını 21 Şubat'a Kadar Hafifletmeli"

"ABD İran Yaptırımlarını 21 Şubat'a Kadar Hafifletmeli"

07.02.2021 01:00 | Son Güncelleme:
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İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımları hafifletmemesi halinde, İran’ın nükleer programının kısıtlanmasını hedefleyen uluslararası anlaşmanın daha da risk altına gireceğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımları hafifletmemesi halinde, İran’ın nükleer programının kısıtlanmasını hedefleyen uluslararası anlaşmanın daha da risk altına gireceğini söyledi.

Zarif ayrıca yaptırımların, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) denetim tarihi olarak önceden belirlenen 21 Şubat’a kadar gevşetilmesini beklediklerini ifade etti. Zarif, İran hükümetinin konuyla ilgili tutumunu katılaştırması için meclisten geçen yasayı da hatırlattı.

Zarif’in ifadeleri, İran gazetesi Hemşehri’de bugün yayınlanan röportajda yer aldı. Zarif, röportajda ayrıca “Amerikalılar için zaman daralıyor. Hem parlamentoda geçen yasa nedeniyle hem de İran Yeni Yılı’ndan (21 Mart) sonra başlayacak seçim dönemi nedeniyle” şeklinde konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’yı İran’ın nükleer programını kontrol etmeye yönelik 2015 yılında yapılan uluslararası anlaşmadan 2018 yılında geri çekerek yaptırım politikasına başvurdu. Buna karşı bir dizi misilleme eylemde bulunan İran yönetimi ise yüzde 20 oranına kadar uranyum zenginleştirme çalışmalarına yeniden başladığını açıkladı. İran’ın uranyum zenginleştirme programı, nükleer silah üretebilme kapasitesini arttırabileceği kaygısı nedeniyle batılı ülkeler tarafından eleştiriliyor.

Trump’ın söz konusu uluslararası anlaşmadan Amerika’yı geri çekmesini eleştiren yeni Başkan Joe Biden ise ülkesini anlaşmaya yeniden dahil etme vaadinde bulundu. Ancak Biden, öncelikle İran’ı anlaşmanın kurallarına uymaya çağırırken, İran yönetimi ise müzakere masasına oturulmadan önce Amerika’nın yaptırımları kaldırmasını talep ediyor.

Kongre’deki çok sayıda Cumhuriyetçi Amerika’nın yeniden anlaşmaya dahil edilmesine karşı. Bu hafta 52 Cumhuriyetçi Kongre üyesi Biden’a ortak imzalı bir mektup ileterek, Trump’ın İran’a yönelik ‘azami baskı’ politikasının devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

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