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ABD, İran yaptırımlarını 48 saat içinde açıklayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 21:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "İran'a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız" - "İran'a askeri müdahale son seçenek. Ama masada başka seçenekler de var"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanacak yeni yaptırımları 48 saat içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.

Trump, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik yaptırımların artırılması konusuna değinen Trump, "İran'a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız." dedi.

Bu duyurunun içerisinde, İran'a askeri müdahalenin de olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi. Trump, "Eğer bir şey yapmamız gerekirse bunu tereddüt etmeden yaparız." ifadesini kullandı.

Şu anda çok güçlü bir konumda olduklarını vurgulayan Trump, "İran'a askeri müdahale son seçenek. Ama masada başka seçenekler de var." diye konuştu.

- "Netanyahu ile görüşmedim"

Trump, İsrail seçimleri konusunda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyetin, BM Genel Kurulu görüşmeleri için henüz vize alamaması konusunda ise Trump, İran heyetinin bu toplantıya gelmesini desteklediklerini belirterek, "Eğer bu bana bağlı bir şey olsaydı, onların gelmesine izin verirdim." yorumunda bulundu.

Trump, Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı hakkında da "Neler olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

O'Brien ise Suudi Arabistan için Trump'a tavsiyesini özel olarak vereceğini kaydetti.

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