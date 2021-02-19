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ABD İran’a BM Yaptırımlarının Geri Getirilmesi İddiasını Çekti

19.02.2021 03:49 | Son Güncelleme:
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ABD İran’a BM Yaptırımlarının Geri Getirilmesi İddiasını Çekti

ABD Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Trump yönetimi tarafından yapılan, İran’a yönelik tüm BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulması gerektiği iddiasını geri çekti

ABD Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Trump yönetimi tarafından yapılan, İran’a yönelik tüm BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulması gerektiği iddiasını geri çekti.

ABD İran’ın uluslararası nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini ihlal ettiği şikayetiyle BM’den İran’a yönelik tüm yaptırımları yeniden devreye sokması talebinde bulunmuştu.

Reuters haber ajansına göre, ABD Büyükelçisi Richard Mills Güvenlik Konseyi’ni konuyla ilgili bir mektupla bilgilendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Joe Biden yönetiminin her iki ülkenin de 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmesi için İran’la görüşmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Trump yönetimi İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan 2018 yılında ABD’yi geri çekmiş, ardından geçen yılın Ağustos ayında dönemin dışişleri bakanı Mike Pomepo, BM Güvenlik Konseyi’ne başvurarak İran’a yaptırımların geri dönmesini sağlayacak 30 günlük bir süreci başlatmıştı.

BM Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13’ü ABD’nin 2015 nükleer anlaşmasından çekilmiş olmasının, anlaşmada yer alan bu mekanizmayı devreye sokmasını engellediği gerekçesiyle Washington’un hamlesinin geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump yönetimiyse anlaşmaya onay veren konsey kararının ABD’yi hala taraf olarak saydığı gerekçesiyle yaptırımların geri getirilmesi mekanizmasını (snapback) çalıştırma hakkı olduğunu savunuyordu.

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