ABD İran’a Özel Temsilci Atadı 

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Politika Planlama Danışmanı Brian Hook’u İran özel temsilcisi olarak atadı.
Hamle, yönetimin İran’a yeni ekonomik yaptırımlarla nükleer programını ve Ortadoğu’da militanları desteklemeyi sona erdirmesi için baskıyı arttırmaya hazırlandığı sırada geldi.
Hook, Dışişleri Bakanlığı’nın İran’a yönelik eylemlerini koordine eden İran Eylem Grubu’na liderlik edecek.
Hook, bir süredir bakanlığın İran’ın petrol arzının önünü kesmek için Avrupalı ve Asyalı müttefiklerle yürütülen ikna görüşmelerine liderlik ediyordu.
Başkan Donald Trump, Mayıs ayında ABD’nin 2016’da İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD yaptırımların ancak İran’ın daha sert koşullara sahip bir anlaşmaya yanaşması halinde kalkacağını söylüyor.
ABD, İran’a yönelik bazı yaptırımları başlattı bile. Ancak İran’la birlikte diğer imzacı ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin anlaşmayı kurtarmanın yollarını arıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!
ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız
ABD'li eski diplomattan dikkat çeken yazı! Türkiye-ABD krizi...
F-35 uçakları için çok önemli gelişme
THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas ile kritik görüşme
Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum