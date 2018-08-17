ABD İran’a Özel Temsilci Atadı 

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Politika Planlama Danışmanı Brian Hook’u İran özel temsilcisi olarak atadı.

Hamle, yönetimin İran’a yeni ekonomik yaptırımlarla nükleer programını ve Ortadoğu’da militanları desteklemeyi sona erdirmesi için baskıyı arttırmaya hazırlandığı sırada geldi.

Hook, Dışişleri Bakanlığı’nın İran’a yönelik eylemlerini koordine eden İran Eylem Grubu’na liderlik edecek.

Hook, bir süredir bakanlığın İran’ın petrol arzının önünü kesmek için Avrupalı ve Asyalı müttefiklerle yürütülen ikna görüşmelerine liderlik ediyordu.

Başkan Donald Trump, Mayıs ayında ABD’nin 2016’da İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD yaptırımların ancak İran’ın daha sert koşullara sahip bir anlaşmaya yanaşması halinde kalkacağını söylüyor.

ABD, İran’a yönelik bazı yaptırımları başlattı bile. Ancak İran’la birlikte diğer imzacı ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin anlaşmayı kurtarmanın yollarını arıyor.

