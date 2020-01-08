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  4. ABD İran'a yaptırım ile cevap verecek

ABD İran'a yaptırım ile cevap verecek

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 21:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın düzenlediği füze saldırısından sonra askeri misillemede bulunulmayacağını açıkladı.

Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin Irak'ta kullandığı üslere düzenlediği misilleme saldırısından sonra gerilimi azaltmaya yönelik mesajlar verdi. Beyaz Saray'da bir Ulusa Sesleniş konuşması yapan Trump, İran'ın Irak'taki iki üsse füze saldırısı düzenlemesine askeri misillemede bulunulmayacağını kaydetti. "Bu büyük orduya ve teçhizata sahip olmamız onu kullanmak zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Kullanmak istemiyoruz. Hem askeri hem de ekonomik Amerikan gücü en iyi caydırıcıdır" diyen Trump, İran'ı hedef alan yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi. Tahran rejimine yönelik "derhal" yeni yaptırımlar geleceğini belirten Trump, İran nükleer programını sonlandırana ve bölgedeki "düşmanca" tutumundan vazgeçene kadar bu "cezalandırıcı ekonomik yaptırımların" devrede kalmaya devam edeceğini vurguladı.

İran'ın saldırılarında hiçbir Amerikalının ya da Iraklının zarar görmediğini açıklayan ABD Başkanı, "İran geri adım atıyor gibi görünüyor" dedi.

Açıklamasına "Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyecek" sözleriyle başlayan Trump, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'den İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya artık bağlı kalmamalarını talep etti ve bu ülkelerin ABD ile birlikte "dünyayı daha güvenli ve barış içinde bir yer yapacak" yeni bir anlaşma hazırlanmasına çaba sarf etmelerini istedi.

Trump NATO'dan da "Ortadoğu sürecine çok daha fazla müdahil olmasını" isteyeceğini kaydetti.

"Tehditlerden büyük bir geri adım"

Trump'ın açıklamalarına İranlı yetkililerden henüz bir cevap gelmedi ancak yarı resmi Fars haber ajansı, ABD Başkanı'nın mesajlarını "tehditlerden büyük bir geri adım" atılması olarak nitelendirdi.

Trump'ın İran ile yaşanan kriz hakkındaki sözleri Birleşmiş Milletler (BM) tarafından memnuniyetle karşılandı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Liderlerin büyük bir karşı karşıya gelme durumundan geri adım attıklarına ve olayın boyutlarının büyümesini engellemek için ellerinden geleni yaptıklarına dair her türlü belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

Hamaney: ABD'ye tokat atıldı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Tahran'ın ABD’nin Irak'ta kullandığı üslere füze saldırısının ABD'nin "suratında bir tokat" gibi patladığını söylemişti. Hamaney, İran devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında ABD'ye bölgeden çekilmesi çağrısında bulunmuş, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürerek belki bir "kol kestiğini" ancak bunun neticesi olarak ABD'nin bölgedeki "bacağının kesileceğini" söylemişti.

İran, ABD'nin geçen hafta Bağdat'taki uluslararası havalimanında drone saldırısıyla General Kasım Süleymani'yi öldürmesine karşılık olarak bugün erken saatlerde Irak'ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse saldırı düzenlemişti.

DW, Reuters, dpa, AP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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