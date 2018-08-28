ABD: İran’a yaptırımlar konusunda Adalet Divanı yetkili değil

Ancak ABD, Lahay’deki mahkemenin bu konuda bir davaya bakmak için yetkili merci olmadığını savunuyor.Washington yönetimi İran'ın ABD'ye karşı dava açtığı Uluslararası Adalet Divanı'nın yaptırımlar konusunda yetkili merci olmadığını savundu.

Tahran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesi nedeniyle Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın avukatı Jennifer Newstead, mahkeme önünde yaptığı açıklamada ABD'nin ulusal güvenliğini ve diğer çıkarlarını koruma hakkı olduğunu kaydetti ve Uluslararası Adalet Divanı'nın İran'ın davasını görmek için yetkili olmadığını iddia etti.

İran yönetimi ise Lahey'deki mahkemede dile getirdiği şikayetler kapsamında, ABD'nin yeniden yürürlüğe soktuğu yaptırımlar ile "İran ekonomisine ve halkına mümkün olan en yüksek zararı” vermeyi hedeflediğini dile getirdi ve bu adımın 1955 yılında iki ülke arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'na aykırı olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı avukatı Newstead ise, İran'ın sözünü ettiği anlaşmanın Uluslararası Adalet Divanı'nın alacağı bir karara temel oluşturamayacağını belirtti.