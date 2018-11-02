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ABD İran’a Yaptırımların Tamamını Geri Getiriyor 

02.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

Yaptırımlar, İran’dan petrol ithalatını sonlandırmayan ülkeler ve kara listedeki İran şirketleriyle iş yapmaya devam eden yabancı şirketlerin cezalandırılmasını öngörüyor. İki bakan, ilk aşamada sekiz ülkeye geçici olarak muafiyet tanınacağını belirtti

ABD İran’a Yaptırımların Tamamını Geri Getiriyor 

ABD, İran’la 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın ardından kaldırılan yaptırımların tümünü yeniden yürürlüğe koyuyor.

Amerika’nın anlaşmadan çekildikten sonra İran’a tekrar uygulama kararı aldığı yaptırımların ilk dilimi Mayıs ayında devreye sokulmuştu. İran’la petrol ticaretini de içeren ikinci dilim yaptırımlar da Pazartesi günü resmen devreye giriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin bugün İran yaptırımları konusunda telekonferans yoluyla düzenledikleri basın toplantısında 2015 yılındaki İran nükleer anlaşmasıyla yürürlükten kaldırılan tüm ABD yaptırımlarının yeniden uygulamaya koyulması kararını açıkladı.

Açıklanan bu son dilim yaptırımlar, İran’ın nakliye, mali ve enerji sektörlerini hedef alıyor.

Yaptırımlar, İran’dan petrol ithalatını sonlandırmayan ülkeler ve kara listedeki İran şirketleriyle iş yapmaya devam eden yabancı şirketlerin cezalandırılmasını öngörüyor.

İki bakan, ilk aşamada sekiz ülkeye geçici olarak muafiyet tanınacağını belirtti. Bu ülkeler geçici olarak İran’dan petrol ithal etmeyi sürdürebilecek. Pompeo, bu ülkelerden ikisinin İran’la petrol ithalatını sıfıra indirmeyi, kalan 6’sının da büyük ölçüde azaltmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Bu sekiz ülkenin hangi ülkeler olduğu belirtilmedi. Ayrıntıların Pazartesi günü açıklanacağı duyuruldu.

İki bakan, İran’ın teröre desteğini sona erdirmesi, Suriye’deki askeri angajmanını sonlandırması ve nükleer ve balistik füze geliştirme faaliyetlerini tamamen durdurması yönündeki talepleri yerine getirmesine kadar yaptırımların yürürlükte kalacağını vurguladı.

Maliye Bakanı Mnuchin, Washington’un kara listeye aldığı İranlı mali kurumlara hizmet sağlaması halinde Belçika merkezli uluslararası havale sistemi “SWIFT”e de yaptırım getirileceğini kaydetti.

“SWIFT de diğer herhangi bir kurumdan farklı değil” diyen Mnuchin, “SWIFT’e, teknolojik açıdan koşullar müsait olur olmaz, yaptırımlara maruz kalmamak için, kara listeye aldığımız tüm İranlı mali kurumlarla bağlantısı kesmesini tavsiye ettik” dedi.

Mnuchin, yaptırım listesindeki İran mali kurumlarıyla iş yapanların da yaptırımların hedefinde olacağının altını çizerken, insani işlemlere müsaade edileceğini ancak bunların “örtülü” olamayacağını belirtti.

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