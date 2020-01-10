ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı: 'Rejime milyarlarca dolar desteği keseceğiz'

ABD, Irak'taki iki Amerikan üssünün vurulmasına yanıt olarak İran'a yönelik yeni yaptırımlarını kamuoyuna açıkladı. Son yaptırımlar İran'ın imalat sanayi, tekstil ve madencilik sektörleri ile saldırılarda rolü olan sekiz üst düzey İranlı yetkiliyi hedef alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "İran rejimine milyarlarca dolar desteği keseceğiz ve diğer kuruluşlarına yönelik yaptırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'ABD Büyükelçiliklerine saldırı tehdidi vardı'

Mike Pompeo ise Amerikan Büyükelçiliklerinin İran'ın tehdidi altında olduğunu ve Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararının bu nedenle alındığını söyledi.

Pompeo, "Bir tehlikenin an meselesi olduğuna dair kesin istihbarat aldık. Bu tehditlerin arasında Amerikan Büyükelçiliklerine saldırı düzenlenmesi de vardı. Nokta" dedi, detaylı bilgi vermedi.

Amerikalı bakan, CNN muhabiri Kaitlan Collins'in "an meselesi" ifadesiyle ne kadarlık bir süreyi kastettiği sorusunu da yanıtsız bıraktı.