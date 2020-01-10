HABER
  4. ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı: 'Rejime milyarlarca dolar desteği keseceğiz'

ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı: 'Rejime milyarlarca dolar desteği keseceğiz'

10.01.2020 20:16 | Son Güncelleme

Son yaptırımlar İran'ın imalat sanayi, tekstil ve madencilik sektörleri ile Irakl'taki Amerikan üslerine düzenlenen saldırılarda rolü olan sekiz üst düzey İranlı yetkiliyi hedef alıyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, "Bir tehlikenin an meselesi olduğuna dair kesin istihbarat aldık. Bu tehditlerin arasında Amerikan Büyükelçiliklerine saldırı düzenlenmesi de vardı" dedi.

ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı: 'Rejime milyarlarca dolar desteği keseceğiz'

ABD, Irak'taki iki Amerikan üssünün vurulmasına yanıt olarak İran'a yönelik yeni yaptırımlarını kamuoyuna açıkladı. Son yaptırımlar İran'ın imalat sanayi, tekstil ve madencilik sektörleri ile saldırılarda rolü olan sekiz üst düzey İranlı yetkiliyi hedef alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "İran rejimine milyarlarca dolar desteği keseceğiz ve diğer kuruluşlarına yönelik yaptırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'ABD Büyükelçiliklerine saldırı tehdidi vardı'

Mike Pompeo ise Amerikan Büyükelçiliklerinin İran'ın tehdidi altında olduğunu ve Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararının bu nedenle alındığını söyledi.

Pompeo, "Bir tehlikenin an meselesi olduğuna dair kesin istihbarat aldık. Bu tehditlerin arasında Amerikan Büyükelçiliklerine saldırı düzenlenmesi de vardı. Nokta" dedi, detaylı bilgi vermedi.

Amerikalı bakan, CNN muhabiri Kaitlan Collins'in "an meselesi" ifadesiyle ne kadarlık bir süreyi kastettiği sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Pompeo, "Bunun olması (saldırıların düzenlenmesi) kesindi ve Amerikalıların hayatları tehlike altındaydı" dedi.

'Tahran saldırılarında Amerikalıları öldürmeyi amaçladı'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarıyla Amerikalıları öldürmeyi amaçladığının "şüphe götürmez" olduğunu söyledi ve yaptırım kararının saldırılara uygun bir yanıt olduğunu söyledi.

1 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan binlerce kişi, Amerikan güçlerinin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırılarını protesto etmişti.

Bazı göstericiler elçiliğin dış duvarını yakarak aşmış, Amerikan güçleri protestocuları uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, protestolarla ilgili olarak İran'ı suçlamıştı.

ABD geçen hafta Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıyla öldürmüştü.

İran ise ABD'nin Irak'taki iki üssünü füzelerle vurmuş, saldırılarda can kaybı yaşanmamıştı.

ABD basınına konuşan bazı Amerikalı askeri yetkililer, "İran'ın özellikle can kaybından kaçındığını düşündüklerini" söylemişlerdi.

Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Umman Körfezi'nde tehlikeli yakınlaşmaUmman Körfezi'nde tehlikeli yakınlaşma
BBC sunucusu Samira Ahmed, kuruma karşı açtığı eşit ücret davasını kazandıBBC sunucusu Samira Ahmed, kuruma karşı açtığı eşit ücret davasını kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı ve Hazine Bakanı, İran'a yeni yaptırımları açıkladı!

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar! Resmen açıklandı

Son dakika: NATO'dan düşen Ukrayna uçağına ilişkin açıklama!

NATO'dan düşen Ukrayna uçağına ilişkin açıklama!

Son dakika: ABD'den 'Irak'tan çekilme' açıklaması!

ABD'den 'Irak'tan çekilme' açıklaması!

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Suudi Arabistan beyaza büründü

Suudi Arabistan beyaza büründü

Dünyaca ünlü müzeden o heykeller kaldırıldı!

Dünyaca ünlü müzeden o heykeller kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.