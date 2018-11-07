"ABD İran'da hedefine ulaşamadı"

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin ülkesinde "iç karışıklık çıkarma" ve "petrol satışını sıfırlama" hedeflerine ulaşamadığını belirtti.
İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Laricani, başkent Tahran'da ülkenin batı eyaletlerinden Kermanşah, Hemedan, Loristan, İylam ve Huzistan valilerini kabulünde yaptığı konuşmada ABD'yi hedef aldı.
Laricani, "ABD, İran'a şiddetli bir baskı uygulama ve sonucunda ülkede iç ayaklanma çıkarma peşindeydi. Fakat şu ana kadar buna ulaşamadı. Baskı yaptıkları doğrudur fakat 'petrol ihracatını sıfırlama' sloganlarını dahi hayata geçiremediler." dedi.
İran Meclis Başkanı, ABD'nin baskılarından kurtulmanın, iç dinamiklerden istifade edip özel sektörün önünü açmakla mümkün olabileceğini kaydetti.
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