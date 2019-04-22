HABER

ABD, İran’dan petrol alanlara yaptırım uygulayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

ABD hükumeti, 2 Mayıs’tan itibaren İran’dan petrol ithal edecek ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik yapılan yaptırımların kapsamının genişleyeceğini duyurdu.

ABD hükumeti, 2 Mayıs’tan itibaren İran’dan petrol ithal edecek ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik yapılan yaptırımların kapsamının genişleyeceğini duyurdu. Pompeo, 2 Mayıs’tan itibaren İran’dan petrol ithal eden ülkelere yaptırım uygulanacağını söyledi. Pompeo, İran’dan petrol almak zorunda kalan 8 ülkeye verilen imtiyazların kaldırılacağını belirterek, ABD’nin yaptırım planını uygulamaları gerektiğini duyurdu.
ABD Hükumeti, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş, İran’a karşı yaptırım uygulamaya başlamıştı. En son Kasım ayında yenilenen yaptırım paketinde ABD, İran’ın nükleer programına yardımcı olabilecek bütün ürünlerin alımını ve satımını yasaklamıştı. Ancak İran’dan petrol almak zorunda olan 8 ülkeye 6 aylığına imtiyaz tanınmış, belirtilen süre boyunca petrol ithalatına izin verilmişti. ABD; Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan’a imtiyaz tanımıştı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Cumhur İttifakı başkanlarından saldırı açıklamasıCumhur İttifakı başkanlarından saldırı açıklaması
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalarSon dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

En Çok Okunan Haberler

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

'VAR herkesin bombasını patlattı'

'VAR herkesin bombasını patlattı'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan hakkında açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe mitinginde önemli mesajlar: Bu sefer sevgi ve saygı kazanacak

Ekrem İmamoğlu: Bu sefer sevgi ve saygı kazanacak

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

İmamoğlu'ndan Maltepe açıklaması: İETT otobüslerimizi tahsis etmedik

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.