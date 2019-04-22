ABD, İran’dan petrol alanlara yaptırım uygulayacak

ABD hükumeti, 2 Mayıs’tan itibaren İran’dan petrol ithal edecek ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik yapılan yaptırımların kapsamının genişleyeceğini duyurdu. Pompeo, 2 Mayıs’tan itibaren İran’dan petrol ithal eden ülkelere yaptırım uygulanacağını söyledi. Pompeo, İran’dan petrol almak zorunda kalan 8 ülkeye verilen imtiyazların kaldırılacağını belirterek, ABD’nin yaptırım planını uygulamaları gerektiğini duyurdu.

ABD Hükumeti, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş, İran’a karşı yaptırım uygulamaya başlamıştı. En son Kasım ayında yenilenen yaptırım paketinde ABD, İran’ın nükleer programına yardımcı olabilecek bütün ürünlerin alımını ve satımını yasaklamıştı. Ancak İran’dan petrol almak zorunda olan 8 ülkeye 6 aylığına imtiyaz tanınmış, belirtilen süre boyunca petrol ithalatına izin verilmişti. ABD; Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan’a imtiyaz tanımıştı.



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