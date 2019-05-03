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ABD İran'ın baskılara asimetrik saldırılarla yanıt vereceğinden endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

Washington yönetimi, Tahran üzerinde uyguladığı azami baskı politikasına karşılık İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri ve sivil varlığına asimetrik saldırılarla cevap vermesinden endişe ediyor

İran petrolüne yaptırımlardan muafiyetlere son veren Washington yönetimi, İran üzerinde uyguladığı baskı politikasına karşılık Orta Doğu'daki askeri ve sivil varlığına Tahran'ın asimetrik saldırılarla cevap vermesinden endişe duyuyor.

CNN televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan ABD'li hükümet yetkilisi, Washington yönetiminin, Tahran'ın baskılara karşılık ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını asimetrik saldırılarla hedef almasından endişe ettiğini belirtti.

Eurasia Group analistlerinden Henry Rome ise İran'ın ABD baskılarına agresif bir şekilde yanıt verme eğiliminde olmadığını ve Donald Trump sonrasının planlarını yaptığını ifade etti.

Buna rağmen İran'ın yaptırımlara agresif karşılık verme ihtimalinin küçük de olsa olduğunu belirten Rome, "İran bu petrol yaptırımlarına agresif şekilde karşılık vermeye kalkarsa bunu siber saldırılarla yapacağını düşünüyorum. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine ya da Orta Doğu'daki bankaları hedef alabilir." dedi.

Siber saldırıların takibinin zor olduğuna işaret eden Rome, saldırıların İran'la bağlantısının kanıtlanması nispeten zorlaşacağı için gerginliğin tırmanmayabileceğini söyledi.

- "İran petrolünün akışının duracağını sanmıyorum"

Eski Hazine Bakanlığı Danışmanı Elizabeth Rosenberg ise ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfırlama politikasının Tahran'ın petrol satışlarında büyük oranda düşüşe yol açacağı ancak tamamen durdurmayı başaramayacağı değerlendirmesinde bulundu.

"İran petrolünün akışının duracağını sanmıyorum." diyen Rosenberg, muafiyet kapsamından çıkarılan 8 ülkeden biri olan Çin'in yaptırımları aşmak için ABD'nin finans sistemiyle bağlantısı sınırlı ve daha küçük şirketlerle İran'dan petrol ithal etmeye devam etmeye çalışacağına dikkati çekti.

Rosenberg, "İran'la ticaret yapan büyük rafineriler ve firmalar önemli ölçüde geri çekilecek, ABD yasalarına daha az maruz kalan daha küçük tacirler ve daha küçük rafineriler ortaya çıkarak İran petrolünü alacaklar." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, 2 Mayıs itibarıyla İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini duyurmuştu. İran ise yaptırımlara rağmen petrol ihracatına devam edeceğini açıklamıştı.

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ABD Eurasia Group analistlerinden Henry Rome İRAN petrol yaptırımları

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