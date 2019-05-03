ABD İran'ın baskılara asimetrik saldırılarla yanıt vereceğinden endişeli

İran petrolüne yaptırımlardan muafiyetlere son veren Washington yönetimi, İran üzerinde uyguladığı baskı politikasına karşılık Orta Doğu'daki askeri ve sivil varlığına Tahran'ın asimetrik saldırılarla cevap vermesinden endişe duyuyor.

CNN televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan ABD'li hükümet yetkilisi, Washington yönetiminin, Tahran'ın baskılara karşılık ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını asimetrik saldırılarla hedef almasından endişe ettiğini belirtti.

Eurasia Group analistlerinden Henry Rome ise İran'ın ABD baskılarına agresif bir şekilde yanıt verme eğiliminde olmadığını ve Donald Trump sonrasının planlarını yaptığını ifade etti.

Buna rağmen İran'ın yaptırımlara agresif karşılık verme ihtimalinin küçük de olsa olduğunu belirten Rome, "İran bu petrol yaptırımlarına agresif şekilde karşılık vermeye kalkarsa bunu siber saldırılarla yapacağını düşünüyorum. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine ya da Orta Doğu'daki bankaları hedef alabilir." dedi.

Siber saldırıların takibinin zor olduğuna işaret eden Rome, saldırıların İran'la bağlantısının kanıtlanması nispeten zorlaşacağı için gerginliğin tırmanmayabileceğini söyledi.