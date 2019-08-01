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ABD İran'ın sivil nükleer programına yaptırım muafiyetini uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

ABD İran'ın sivil nükleer programına yaptırım muafiyetini uzattı

ABD, nükleer anlaşma kapsamında İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan anlaşmanın tarafı ülkelere yaptırım muafiyetini 90 gün daha uzattı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2015'te varılan nükleer anlaşma kapsamında, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapmasına izin verilen Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya tanınan yaptırım muafiyetinin 90 günlüğüne uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugünkü eylem İran'ın sivil nükleer programının gözetiminin sürdürülmesine katkı sağlayacak, yayılma riskini azaltacak, İran'ın nükleer silaha erişmek için ihtiyaç duyduğu süreyi azaltabilme kabiliyetini engelleyecek ve rejimi hassas amaçlar için yeni tesisler oluşturmaktan alıkoyacaktır."

İran'ın yapılan diplomasi çağrılarını reddettiği savunulan açıklamada, "İran rejimi diplomasiyi reddettiği ve nükleer programını genişletmeye devam ettiği sürece ekonomik baskı ve diplomatik izolasyon artacaktır." denildi.

ABD, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye tanınan yaptırım muafiyetini mayıs ayında 90 günlüğüne uzatmıştı.

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ABD İRAN Yaptırım muafiyeti

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