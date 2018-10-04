ABD İran'la arasındaki Dostluk Anlaşması'nı feshetti

ABD Dışişleri Bakalığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, "İranlılar (bu anlaşmayı) uzun bir zamandır yok sayıyorlar, on yıllar önce çekilmeliydik" ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını "değersiz" sözleriyle değerlendirirken, 1979 tarihli İran İslam Devrimi sonrası iki ülkenin arasının kötüleşmesine atıfla anlaşmadan çekilme kararının 39 yıl sonra geldiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington ile İran Şahlığı döneminde imzalanmış olan 1955 tarihli Dostluk Anlaşması'ndan çekildiklerini açıkladı. Pompeo'nun duyurduğu karar, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı'nın, ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımların bazılarını kaldırması gerektiğine hükmetmesinin ardından alındı. İran, mahkemeye yaptığı başvuruda 1955 yılında ABD ile imzaladığı anlaşmayı dayanak göstermişti. Uluslararası Adalet Divanı'nın İran lehinde aldığı kararın ABD açısından hukuki bağlayıcılığı bulunuyordu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın bugünkü kararının ABD yaptırımlarını genel olarak reddetmediğini de kaydeden Pompeo, Iran'ın mahkemeyi "siyasi ve propaganda amaçlarıyla istismar ettiğini" öne sürdü.

Dışişleri Bakanı ek olarak, "İran'ın terör geçmişi, balistik füze faaliyetleri ve diğer kötü davranışları göz önünde bulundurulduğunda, bu anlaşma ile ortaya attığı iddialar saçmalık" diye konuştu.

İran'dan yanıt

ABD'nin anlaşmadan çekildiğini duyurmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter üzerinden bir mesaj yayımlayan Zarif, "Uluslararası Adalet Divanı'nın, ABD'nin İran halkına yaptırım uygulayarak aramızdaki mevcut bir anlaşmayı ihlal etmesine son vermesini emretmesinin ardından ABD de söz konusu anlaşmadan çekildi. Kanun tanımaz rejim" ifadesini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan ve iki devletin de üyesi olduğu BM Uluslararası Adalet Divanı, bugün erken saatlerde ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların bir kısmının kaldırılması gerektiğine hükmetmiş ve böylelikle Washington'ın Tahran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili İran'ın tedbir talebini kabul etmişti.