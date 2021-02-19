ABD İran’la Görüşme Olmadan Yaptırımları Gevşetmeyi Planlamıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin İran ve uluslararası güçlerle olası görüşmeleri öncesinde, Tahran’a uygulanan yaptırımları gevşetme ya da 2015 tarihli nükleer anlaşmaya geri dönmek için başkanlık kararnamesi yayınlama gibi bir planları olmadığını söyledi.

Başkan Joe Biden ile birlikte Michigan’a giderken başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, “diplomatik diyalog”dan önce İran konusunda “ilave adımlar atma yönünde hiçbir planın olmadığını” belirtti.

ABD Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın nükleer silah edinmesini önlemeyi amaçlayan uluslararası nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda İran’la görüşmeye hazır olduğunu kaydetmişti. Eski Başkan Donald Trump üç yıl önce ABD’yi anlaşmadan çekmişti.

Anlaşmaya göre İran, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kesintiye gitmeyi kabul etmişti. Ancak Trump yönetimi anlaşmadan çekildikten sonra Washington yaptırımları geri getirmiş ve İran da anlaşmayı aşamalı olarak ihlal etmeye başlamıştı.