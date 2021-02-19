ABD İran’la Görüşme Olmadan Yaptırımları Gevşetmeyi Planlamıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin İran ve uluslararası güçlerle olası görüşmeleri öncesinde, Tahran’a uygulanan yaptırımları gevşetme ya da 2015 tarihli nükleer anlaşmaya geri dönmek için başkanlık kararnamesi yayınlama gibi bir planları olmadığını söyledi.
Başkan Joe Biden ile birlikte Michigan’a giderken başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, “diplomatik diyalog”dan önce İran konusunda “ilave adımlar atma yönünde hiçbir planın olmadığını” belirtti.
ABD Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın nükleer silah edinmesini önlemeyi amaçlayan uluslararası nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda İran’la görüşmeye hazır olduğunu kaydetmişti. Eski Başkan Donald Trump üç yıl önce ABD’yi anlaşmadan çekmişti.
Anlaşmaya göre İran, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kesintiye gitmeyi kabul etmişti. Ancak Trump yönetimi anlaşmadan çekildikten sonra Washington yaptırımları geri getirmiş ve İran da anlaşmayı aşamalı olarak ihlal etmeye başlamıştı.
İran, nükleer programıyla ilgili attığı adımları geri döndürmek için önce ABD’nin yaptırımları kaldırılmasını şart koşuyor.
Biden yönetiminin anlaşmayı yeniden canlandırmak için kararname yayınlamayı düşünüp düşünmediği sorusunu yanıtlayan Psaki, Avrupa Birliği’nin İran ve diğer imzacı ülkeler İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD arasında görüşmeler yapılması fikrini dile getirdiğini hatırlattı. Psaki, “Avrupalılar bizi davet etti. Diplomatik bir diyalog için bir davet. Bu diyaloga katılmak için yönetim olarak ilave adımlar atmamız gerekmiyor” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın günlük brifinginde de ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Trump yönetimi tarafından yapılan, İran’a yönelik tüm BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulması gerektiği iddiasını geri çekmesi soruldu.
Price, bu kararın ABD’nin İran konusunda BM Güvenlik Konseyi’yle temas kabiliyetini güçlendirdiğini söyledi. Price, ABD’nin ülkeleri İran’a silah satmaktan caydırmaya devam edeceğini belirtti.