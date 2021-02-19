HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD İran’la Görüşme Olmadan Yaptırımları Gevşetmeyi Planlamıyor

ABD İran’la Görüşme Olmadan Yaptırımları Gevşetmeyi Planlamıyor

19.02.2021 23:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD İran’la Görüşme Olmadan Yaptırımları Gevşetmeyi Planlamıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin İran ve uluslararası güçlerle olası görüşmeleri öncesinde, Tahran’a uygulanan yaptırımları gevşetme ya da 2015 tarihli nükleer anlaşmaya geri dönmek için başkanlık kararnamesi yayınlama gibi bir planları olmadığını söyled

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin İran ve uluslararası güçlerle olası görüşmeleri öncesinde, Tahran’a uygulanan yaptırımları gevşetme ya da 2015 tarihli nükleer anlaşmaya geri dönmek için başkanlık kararnamesi yayınlama gibi bir planları olmadığını söyledi.

Başkan Joe Biden ile birlikte Michigan’a giderken başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, “diplomatik diyalog”dan önce İran konusunda “ilave adımlar atma yönünde hiçbir planın olmadığını” belirtti.

ABD Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın nükleer silah edinmesini önlemeyi amaçlayan uluslararası nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda İran’la görüşmeye hazır olduğunu kaydetmişti. Eski Başkan Donald Trump üç yıl önce ABD’yi anlaşmadan çekmişti.

Anlaşmaya göre İran, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kesintiye gitmeyi kabul etmişti. Ancak Trump yönetimi anlaşmadan çekildikten sonra Washington yaptırımları geri getirmiş ve İran da anlaşmayı aşamalı olarak ihlal etmeye başlamıştı.

İran, nükleer programıyla ilgili attığı adımları geri döndürmek için önce ABD’nin yaptırımları kaldırılmasını şart koşuyor.

Biden yönetiminin anlaşmayı yeniden canlandırmak için kararname yayınlamayı düşünüp düşünmediği sorusunu yanıtlayan Psaki, Avrupa Birliği’nin İran ve diğer imzacı ülkeler İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD arasında görüşmeler yapılması fikrini dile getirdiğini hatırlattı. Psaki, “Avrupalılar bizi davet etti. Diplomatik bir diyalog için bir davet. Bu diyaloga katılmak için yönetim olarak ilave adımlar atmamız gerekmiyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın günlük brifinginde de ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Trump yönetimi tarafından yapılan, İran’a yönelik tüm BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulması gerektiği iddiasını geri çekmesi soruldu.

Price, bu kararın ABD’nin İran konusunda BM Güvenlik Konseyi’yle temas kabiliyetini güçlendirdiğini söyledi. Price, ABD’nin ülkeleri İran’a silah satmaktan caydırmaya devam edeceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Mars'tan yeni fotoğraflarMars'tan yeni fotoğraflar
Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

19 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

19 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Son Dakika: Ödemeler 18.00 itibarıyla başladı

Son Dakika: Ödemeler 18.00 itibarıyla başladı

MEB'den yüz yüze eğitim kararı

MEB'den yüz yüze eğitim kararı

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar yolladı

Mars'tan yeni fotoğraflar

Tanzanya Devlet Başkanı: Hastalıkları yenmemiz için 3 gün dua edin

Tanzanya Devlet Başkanı: Hastalıkları yenmemiz için 3 gün dua edin

KKTC’de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

KKTC’de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Joe Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı

Joe Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı

ABD, Paris İklim Anlaşması’na yeniden dahil oldu

ABD o anlaşmaya yeniden dahil oldu!

Çin'de tek çocuk politikası gevşetiliyor!

Çin'de tek çocuk politikası gevşetiliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.