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ABD İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazır

02.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'la ülkesi arasındaki "nükleer program" gerilimini düşürecek bir açıklama yaparak, "İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazırız" dedi.

ABD İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'la ön koşulsuz olarak görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Pazar günü İsviçre'de açıklamalarda bulunan Pompeo, "Onlarla aynı masaya oturmaya hazırız" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, İran'ın "Kötü niyetli faaliyetleri" ile mücadeleye ise devam edeceklerini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ile görüşmeye hazır olduklarını belirtmiş, ancak bunu "Washington'un emriyle" yapmayacaklarını dile getirmişti.

Gerginlik tırmanıyor

Son haftalarda Washington ile Tahran arasında gerginlik, ABD'nin bölgede uçak taşıyıcı ve B-52 bombardıman uçağı konuşlandırma kararının ardından tırmandı. İran'ın 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının ardından da daha da yükseldi. İran'ın kararı sonrası anlaşmadan geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak çekilen Trump yönetimi Körfez'e "İran tehdidini” frenlemek için savaş gemisi ve B-52 bombardıman uçakları gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl çekilme kararı almış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos 2018'de, yaptırımların ikinci paketi ise 5 Kasım 2018'de devreye konulmuştu. Washington, yaptırımların yanı sıra, İran Devrim Muhafızları'nı Nisan ayında "terör örgütü" ilan etmişti.

DW/AP/ rtr, /TY/ HT

© Deutsche Welle Türkçe

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