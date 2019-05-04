HABER

ABD İran'la sivil nükleer çalışmalara tanıdığı yaptırım muafiyetlerini uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 06:15 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan bazı ülkelere tanınan yaptırım muafiyetlerini 90 günlüğüne uzattı - Bu kapsamda Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, İran'la sivil nükleer çalışmalar kapsamında 2015'ten bu yana süren projelerini devam ettirebilecek - Bakanlık, Buşehr Nükleer Santrali’nin genişletilmesi ve doğal uranyum karşılığında zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması faaliyetlerinin ise artık yaptırım kapsamına alınabileceğini bildirdi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İran'la sivil nükleer çalışmalar kapsamında işbirliği yapan ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetini 90 günlüğüne uzattığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik yaptırım adımlarının sıkılaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 2015 yılında yapılan İran'la nükleer anlaşma kapsamında, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapmasına izin verilen 4 ülkeye tanınan yaptırım muafiyetinin 90 günlüğüne uzatıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, daha önceki dönemlerde 180 gün olan muafiyet süresinin bundan böyle 90 güne indirildiği ve bunun İran üzerindeki baskıyı daha da artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, İran'la sivil nükleer çalışmalar kapsamında 2015'ten bu yana süren projelerini devam ettirebilecek.

- 2 başlık, yaptırım kapsamına alınabilecek

Ancak ABD yönetimi aynı açıklamasında, 4 Mayıs'tan itibaren İran’ın Buşehr Nükleer Santrali’nin mevcut reaktör ünitesi dışında genişletilmesine yönelik yardım ve destek faaliyetlerinin yaptırıma maruz kalabileceğini bildirdi.

Ayrıca, doğal uranyum karşılığında zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin de bundan sonra ABD yaptırımlarının kapsamına girebileceği kaydedildi.

İran üzerindeki baskıyı her geçen gün artıran Donald Trump yönetimi, geçen hafta, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD yönetiminin bu kararıyla "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermişti.

PARTNERBizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
Sarıyer’de doğalgaz borusu patladıSarıyer’de doğalgaz borusu patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'nin İran yaptırımları İRAN

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Trump yönetiminden Venezuela'ya askeri harekat görüşmesi

Trump yönetiminden Venezuela'ya askeri harekat görüşmesi

İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Sarıyer’de alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Sarıyer’de doğalgaz borusu patladı

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı!

Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Cinayet zanlısı, kuzenini arama çalışmaları için yardım istemiş

Cinayet zanlısı, arama çalışmalarına yardım istemiş

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.