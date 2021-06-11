ABD İranlı 3 Kişi ve 2 Kuruma Yönelik Yaptırımları Kaldırdı

ABD, 3 İranlı eski yönetici ve iki firmaya yönelik yaptırım kararlarını kaldırdı. Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, bunun rutin bir durum olmasına karşın ABD’nin, anlaşma sağlanması halinde İran yaptırımlarını kaldırabileceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

Aynı yetkili ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi tarafından alınan kararın hali hazırda İran’ın nükleer anlaşmaya geri dönmek adına yürüttüğü görüşmelerle de bağlantılı olmadığını dile getirdi.

Hazine Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “Bugün Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi ve Dışişleri Bakanlığı, daha önce İran’ın petrokimya ürünlerinin satışı, taşınması, pazarlanması ve temin edilmesi faaliyetlerinde yer almış 3 İranlı yönetici ve iki firmaya yönelik yaptırımları kaldırıyor” denildi.

Açıklamada ayrıca yaptırım uygulanan kişi ve kurumların durumları ve faaliyetlerinde değşiklik gözlendiğini ve yaptırıma konu olan faaliyetlerden uzaklaştıkları için yaptırım listesinden çıkarıldıkları ifade edildi. ABD hükümetinin bu konudaki taahhüdünün arkasında olduğu vurgulandı.