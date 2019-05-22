"ABD İranlı bilim insanlarına tuzak kuruyor"

İSTANBUL (AA) - İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami, ABD yönetiminin bazı İranlı bilim insanlarına önce vize verdiğini daha sonra bu kişileri ülkeye girişleri sırasında gözaltına aldığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Gulami, yaklaşık 8 aydır ABD'de gözaltında bulunan İranlı bilim adamı Dr. Mesud Süleymani'yle ilgili, "ABD İranlı bilim insanlarına vize veriyor, daha sonra ülkeye girişleri esnasında sınır kapılarında bu kişileri gözaltına alıyor. Bu durum İranlı bilim insanlarını oyuna getirmektir." dedi.

Washington yönetiminin bazı alanlarda araştırmalar yapan, makaleler yayımlayan ve laboratuvar çalışmaları için malzeme siparişi veren İranlı akademisyenleri listelediğini öne süren Gulami, "ABD, bilim adamlarını gözaltına almadan önce bu kimselerin yaptırımları ihlal ettiklerine dair bir duyuruda bulunmuyor. ABD yönetimi bize tuzak kuruyor." ifadelerini kullandı.

Gulami, Dr. Süleymani'nin durumunun bakanlığı tarafından takip edildiğini sözlerine ekledi.

Kök hücre alanında çalışmalarıyla tanınan Tahran'daki Tabiat Müderris Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesud Süleymani, geçen yıl ekim ayında yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye girişi esnasında Chicago Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Süleymani'nin 3 yıl önce öğrencileri aracılığıyla ABD'den İran'a "büyüme hormonu" getirttiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

