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  4. ABD, İranlı general Süleymani'yi 'Ninja Füze' ile vurdu iddiası

ABD, İranlı general Süleymani'yi 'Ninja Füze' ile vurdu iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak'ta İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Amerikan basınından yeni iddia geldi.

ABD, İranlı general Süleymani'yi 'Ninja Füze' ile vurdu iddiası

Amerikan medyası, ABD’nin geliştirdiği ve ‘Hellfire’ füzesinin farklı bir versiyonu olduğu düşünülen, çevreye fazla zarar vermeden sadece hedefteki kişiye yönelik operasyon düzenlemek için patlamadan imha edilen füzenin ilk kez görüntülendiğini duyurdu.

SÜLEYMANİ OPERASYONUNDA KULLANILDI

ABD basınındaki habere göre, R9X füzesinin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü ABD hava saldırısında da kullanıldığı ileri sürüldü. Söz konusu füzenin, geçtiğimiz Çarşamba günü Suriye’de El-Kaide ile bağlantılı olduğu belirtilen Ürdünlü Kassam ul-Urdini’nin ve Yemenli Bilal al-Sanaani’nin öldürülmesine neden olduğu aktarıldı.

KASIM SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ?

Süleymani, 3 Ocak 2020'de, uçakla geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla uğradığı bombalı saldırıda öldürüldü. ABD Savunma Bakanlığı, Süleymani'nin daha önce gerçekleşmiş, Bağdat'daki ABD elçiliğinin İran destekli Kataib Hizbullah militanları ve Haşdi Şabi destekçileri tarafından saldırılmasına onay veren yetkili olduğunu belirten ve gelecekte Amerikan diplomat ve askeri personele karşı gerçekleşecek saldırıların önlenmesi için bu saldırının gerçekleştirildiğini açıklayan bir bildiri yayınlamıştı.

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