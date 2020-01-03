HABER
  4. ABD İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdü

ABD İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 08:56 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat havalimanına düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

ABD İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdü

Hamaney, intikam sözü verdi.İran'ın en üst düzey ve nüfuz sahibi komutanlarından biri olan Kasım Süleymani, ABD tarafından öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanına düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki saldırının insansız hava aracıyla düzenlendiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları ise Süleymani'nin, Amerikan helikopterlerince düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine gerçekleştirilen bu "savunucu" saldırıyla, "yurt dışında görev yapan Amerikan personelinin korunmasının ve İran'ın geleceğe yönelik saldırı planlarının caydırılmasının" amaçlandığı belirtildi.

Aynı saldırıda İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in de öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi, saldırıda Süleymani ve El Mühendis'i taşıyan aracın vurulduğunu açıkladı.

Hamaney'den sert tepki

ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırının ardından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney "intikam" sözü verdi.

Hamaney, İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, ABD'yi "ağır bir misillemenin beklediğini" söyledi. İranlı dini lider ayrıca ülkede üç gün yas ilan etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Süleymani suikastının, bölgede ve dünyada ABD ile İsrail'e karşı direnişi güçlendireceğini söyledi.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani kimdir?ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani kimdir?
İran-ABD savaşı çıkar mı? Korkutan açıklamaİran-ABD savaşı çıkar mı? Korkutan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran-ABD savaşı çıkar mı? Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor?

İran-ABD savaşı çıkar mı? Korkutan açıklama

ABD İranlı General Kasım Süleymani'yi neden öldürdü? İşte ABD-İran geriliminin detayları

ABD, İranlı General Kasım Süleymani'yi neden öldürdü?

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk paylaşım

ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken paylaşım!

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Kasım Süleymani kimdir? İşte ABD'nin öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani'nin hayatı

Kasım Süleymani kimdir?

Bir yaşındaki küçük kızın snowboard videosu sosyal medyada gündem oldu

Daha bir yaşında! Minik kız kendisine hayran bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.