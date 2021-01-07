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ABD İş Dünyası: “Trump’i Hemen Görevden Alın”

07.01.2021 02:50 | Son Güncelleme:
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ABD İş Dünyası: “Trump’i Hemen Görevden Alın”

14.000 farklı firmayı temsil eden Ulusal İmalatçılar Birliği, Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak günkü devir teslim törenini beklemeden görevden uzaklaştırılmasını istedi

ABD’nin Exxon Mobil, Pfizer, Toyota gibi önde gelen şirketlerinin yer aldığı ve 14.000 farklı firmayı temsil eden Ulusal İmalatçılar Birliği, Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak günkü devir teslim törenini beklemeden görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Trump’ın destekçilerinin ABD Kongre binasını işgal etmesinin ardından kurumun başkanı Jay Timmons tarafından yapılan açıklamada Trump’ın iktidarını korumak için şiddeti teşvik ettiğine dikkat çekildi. Trump’a destek veren Kongre üyelerinin de anayasaya bağlılık yeminlerini ihlal etmiş oldukları ve anarşiyi demokrasiye tercih ettikleri kaydedildi. Açıklamada ‘‘Kongre binasından tahliye edilen Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kabine ile birlikte çalışarak Anayasa’nın 25’inci Ek Maddesini yürürlüğe koymayı ciddi şekilde düşünmeli’’ denildi.

Anayasa’nın 25’inci Ek Maddesi, başkanın görevini yerine getiremeyeceği durumlarda görevi kısa süreliğine başkan yardımcısının devralmasını öngörüyor. Trump’ın 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’dan görevi devralana kadar iktidarda 14 günü daha var.

Diğer iş örgütlerinden de çeşitli açıklamalar geldi. Amerika’nın en büyük şirketlerinin yöneticilerinden oluşan Business Roundtable adlı grup Trump’a ve ilgili yetkililere kaosu sona erdirmeleri ve iktidarın barış içinde transfer edilmesi çağrısı yaptı. Açıklamada başkentte yaşanan kaosun demokratik bir seçimin sonuçlarını değiştirmek için yapılan gayrimeşru çabalardan kaynaklandığı belirtildi.

JPMorgan Chase yöneticisi Jamie Dimon, ‘‘Liderlerimizin şiddeti sona erdirme, seçim sonuçlarını kabul etme ve 400 yıllık demokrasi geleneğimiz gereği iktidarın barış yanlısı el değişimini destekleme sorumluluğu vardır. Şimdi biraraya gelerek bu olağanüstü birliğimizi güçlendirmenin zamanı ’’ diye konuştu.

Merkezi Beyaz Saray yakınında bulunan güçlü iş örgütlerinden biri olan ABD Ticaret Odası’nın Başkanı Thomas Donohue da ‘‘Ulusumuzun Kongre binasına ve demokrasisine yönelik saldırılar derhal son bulmalı’’ dedi ve Kongre’ye yaşanan şiddete rağmen göreve devam etme çağrısı yaptı.

Donohue, ‘‘Kongre bu gece yeniden toplanmalı ve anayasal sorumluluğunu yerine getirerek Seçici Kurul oy sayımını onaylamalı’’ dedi.

IBM şirketinin müdürü Arvind Krishna da başkentte yaşanan şiddeti kınadı. Krishna, ‘‘IBM olarak bugün yaşanan benzeri görülmemiş kanun tanımazlığı kınıyoruz. Bu eylemlerin toplumumuzda yeri yok. Bunlar sona ermeli ki demokrasi sistemimiz işlemeye devam etsin’’ dedi.

Alphabet ve Google CEO’su Sundar Pinchai, ABD Kongresi’nde yaşananları ‘‘kanunsuzluk ve şiddet’’ olarak değerlendirdi.

Pinchai, ‘‘Özgür ve güvenli seçimler düzenlemek ve farklılıklarımızın üstesinden barış içinde gelmek demokrasinin temelini oluşturur. ABD’nin bu konuda uzun ve gurur dolu bir geçmişi var’’ dedi.Pinchai, ‘‘Bugün başkentte ortaya çıkan kanunsuzluk ve şiddet demokrasinin karşıtıdır, bunu kınıyoruz’’ diye konuştu

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