ABD IŞİD Sözcüsünün de Öldürüldüğünü Doğruladı

Mazlum Kobani, El Muhacir'in öldürüldüğü operasyonun SDG istihbarat birimleri ile ABD ordusu tarafından yürütüldüğünü söylemişti. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de “Anladığım kadarıyla SDG’nin de operasyondaki rolü büyük oldu. Ancak sanırım bu konu üzerinde çalışılıyordu. Savunma Bakanlığı’na sormalısınız” diye konuştu.

"Mazlum Kobani önemli rol oynadı"

Yaptıklarımızla ilgili birçok açıdan Mazlum Kobani ile yakın temas halindeyiz” diyen yetkili, “Kobani, birlikleri ve istihbarat kaynaklarıyla kilit bir rol oynadı. Son 24 saat içinde hem Twitter mesajı paylaştı hem de açıklama yaptı. Yazdıklarına baktım. Hepsi doğru” ifadelerini kullandı.

Üst düzey yetkili, “Başkan’ın da söylediği gibi bunların hiçbirini, ortaklarımız ve müttefiklerimizin hatta en büyük hasmımız Rusya’nın sağladığı istihbarat, askerlerimizin konuşlanması için verdikleri lokasyon, sınır ötesi uçuşlar ve çatışmasızlık olmadan yapamazdık” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisine petrol sahalarının korunması için ABD’nin Deyrizor’da askeri varlığını güçlendirmesi konusu da soruldu.

"Petrolü IŞİD'den koruyoruz"

Suriye’de hiçbir şeyi hiçbir zaman Türkiye’ye karşı korumadığının altını çizen yetkili, Trump’ın petrole odaklanılmasının sebebini IŞİD’in eline geçmesini önlemek olduğunu belirtti. Yetkili, “IŞİD’in bu petrol yataklarıyla mali açıdan güçlendiği göz önüne alınırsa, bizce İran’ın ya da rejimin bu petrole sahip olması iyi olmaz. Hem bu petrol geliriyle Suriye Demokratik Güçleri de ülkenin kuzeydoğusunda güvenlik ve yönetim birimi olarak çalışmayı sürdürebilir. Bu da bizim IŞİD karşıtı platformumuza katkı yapar“ dedi.