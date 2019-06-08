ABD İsrail Büyükelçisi: 'İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşimleri İlhak Hakkı Var'

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak hakkı olduğunu reddetmedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Nisan ayındaki seçimler öncesinde Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim yerlerini İsrail’e bağlamak istediğini söylemişti.

New York Times gazetesine konuşan ABD Büyükelçisi Friedman, ilhak süreci başlarsa Washington’un nasıl bir yanıt vereceğini tam olarak söylemedi ancak sözlerine şöyle devam etti:

‘Nasıl olacağını, koşullarının ne olacağını, neden böyle bir şey yapılacağını, İsrail’e faydasının ne olacağını, bölge için ne anlam ifade edeceğini, neden daha fazla sorun üreteceğine bir çözüm sunduğunu anlamadan buna dair bir görüşümüz yok şu anda’ dedi.

Friedman, ‘Bütün bunlar, anlamak istediğimiz hususlar, önyargıda bulunmak istemem’ ifadelerini de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray, İsrail ve Filistin arasında barış sağlama amacıyla bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Başkan Trump bu anlaşmayı ‘yüzyılın anlaşması’ olarak niteliyor