ABD İsrail Büyükelçisi: 'İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşimleri İlhak Hakkı Var'

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak hakkı olduğunu reddetmedi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Nisan ayındaki seçimler öncesinde Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim yerlerini İsrail’e bağlamak istediğini söylemişti.
New York Times gazetesine konuşan ABD Büyükelçisi Friedman, ilhak süreci başlarsa Washington’un nasıl bir yanıt vereceğini tam olarak söylemedi ancak sözlerine şöyle devam etti:
‘Nasıl olacağını, koşullarının ne olacağını, neden böyle bir şey yapılacağını, İsrail’e faydasının ne olacağını, bölge için ne anlam ifade edeceğini, neden daha fazla sorun üreteceğine bir çözüm sunduğunu anlamadan buna dair bir görüşümüz yok şu anda’ dedi.
Friedman, ‘Bütün bunlar, anlamak istediğimiz hususlar, önyargıda bulunmak istemem’ ifadelerini de sözlerine ekledi.
Beyaz Saray, İsrail ve Filistin arasında barış sağlama amacıyla bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Başkan Trump bu anlaşmayı ‘yüzyılın anlaşması’ olarak niteliyor
Dünyanın çoğu ülkesi, İsrail’in Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini yasal kabul etmiyor. İsrail ise yerleşimleri tarihi, siyasi ve dini bağlara dayandırıyor, güvenlik açısından da gerekli olarak tanımlıyor.
Büyükelçi David Friedman, verdiği söyleşide, belirli koşullar altında, ‘İsrail’in Batı Şeria’nın tamamı olmaz ama bazı bölümlerini kendi sınırlarına katma hakkı var’ dedi.
Friedman’ın Batı Şeria’nın hangi bölgelerinden bahsettiği ve bu bölgelerin sınırlara katılmasının önerilen anlaşma çerçevesinde toprak takasıyla mı yoksa tek taraflı mı olacağı açık değil.
Başkan Trump yönetiminin, İsrail ve Filistin için tasarladığı planı, geçen ay Bahreyn’de yapılan ekonomi konferansında açıklaması bekleniyordu. Ancak İsrail’in erken seçimlere gidiyor oluşuyla bu açıklamanın tarihinin ertelenmiş olduğu düşünülüyor.
Friedman’ın sözlerine Filistin başmüzakerecisi Saed Erakat, Twitter üzerinden ‘İşgal edilmiş toprakları ilhak etme görüleri, uluslararası hukukta bir savaş suçudur’ diyerek yanıt verdi.
Filistinli liderler, Trump yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinden sonra, ABD ile görüşme yapmayı kabul etmiyor.
Filistinliler, 1967’de İsrail tarafından ele geçirilen kentin doğu bölümlerini geri istiyor.
Mart ayında Trump yönetimi ayrıca Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini de kabul etti.
Nisan ayında İsrail Başbakanı Netanyahu bir radyo programında, Başkan Trump’ın Golan Tepeleri konusundaki tutumunun, kendilerine Batı Şeria’nın da ilhakının olası olduğunu gösterdiğini ve bunu ‘kademeli bir süreç içinde, Amerika’nın tanımasıyla yapmayı tercih edeceğini’ söylemişti.
Reuters’a konuşan ve ismini vermeyen Amerikalı bir yetkili ise, ‘İsrail tarafından, Batı Şeria’daki bölgelerin tek taraflı olarak ilhak edileceğiyle ilgili bir plan paylaşılmadı, ne de böyle bir şey görüşüldü’ dedi.
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