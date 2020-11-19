ABD İsrail Mallarını Boykot Edenlere Karşı Harekete Geçiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ziyareti sırasında yaptığı konuşmada İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin Yahudi karşıtlığı olduğunu savundu. Pompeo ülkesinde bununla ilgili adım atılacağını söyledi. Fransa, Türkiye ve Gürcistan ziyaretlerinin ardından dün İsrail’e geçen Bakan Pompeo Başbakan Benyamin Netanyahu ile bugün düzenlediği ortak basın toplantısında Pompeo, Amerika’da İsrail’i boykot eden grup ve kuruluşlar arasında hükümetten mali yardım alanların belirlenerek desteğin kesileceği vaadinde bulundu. Filistin yanlılarının, İsrail’in “boykot edilmesi, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırım uygulanması” çağrısıyla başlattığı Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) hareketinin destekçileri bunun İsrail’in Filistin topraklarını ilhak politikalarına karşı bir protesto şekli olduğunu savunuyor. 1980’li yıllarda Güney Afrika’daki ırksal ayrımcılığın sona erdirilmesi için uygulanan boykot yönetimine dayanan ve 2005 yılında başlatılan uluslararası BDS hareketinin savunucuları eylemlerinin Yahudi karşıtlığı olduğu iddialarını reddediyor.

İsrail yetkilileriyse BDS hareketinin amacının İsrail’in yok edilmesi olduğu görüşünde. Netanyahu ve Pompeo ayrıca ABD’nin Başkan Donald Trump liderliğinde yürürlüğe koyduğu İsrail politikalarının önemiyle ilgili övgü dolu ifadelerini yineledi. Trump, önceki başkanların yaklaşımlarının aksine, İsrail’in Filistin toprakları olarak kabul edilen Batı Şeria’daki yerleşkelerinin yasadışı olmadığını söyleyerek bölgedeki en önemli tartışma konularından olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı ve ülkesinin büyükelçiliğini buraya taşıdı. İsrail’in 1967 savaşında el koyduğu ve bugün de hala Suriye ile uzlaşmazlık nedeni olan Golan Tepeleri’nin Trump tarafından İsrail toprakları olarak tanınmasına da değinen Pompeo, Trump’ın bu kararının “tarihi önem taşıdığını ve gerçeğin kabul edilmesi” anlamına geldiğini söyledi. Trump, uluslararası camiada İsrail toprakları olarak tanınmayan Golan Tepeleri’yle ilgili tutumunu resmi olarak geçen yıl beyan etmişti. Pompeo, İsrail ziyareti kapsamında Golan Tepeleri’ne de gideceğini söyledi.