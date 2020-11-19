ABD İsrail Mallarını Boykot Edenlere Karşı Harekete Geçiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ziyareti sırasında yaptığı konuşmada İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin Yahudi karşıtlığı olduğunu savundu. Pompeo ülkesinde bununla ilgili adım atılacağını söyledi.
Fransa, Türkiye ve Gürcistan ziyaretlerinin ardından dün İsrail’e geçen Bakan Pompeo Başbakan Benyamin Netanyahu ile bugün düzenlediği ortak basın toplantısında Pompeo, Amerika’da İsrail’i boykot eden grup ve kuruluşlar arasında hükümetten mali yardım alanların belirlenerek desteğin kesileceği vaadinde bulundu.
Filistin yanlılarının, İsrail’in “boykot edilmesi, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırım uygulanması” çağrısıyla başlattığı Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) hareketinin destekçileri bunun İsrail’in Filistin topraklarını ilhak politikalarına karşı bir protesto şekli olduğunu savunuyor.
1980’li yıllarda Güney Afrika’daki ırksal ayrımcılığın sona erdirilmesi için uygulanan boykot yönetimine dayanan ve 2005 yılında başlatılan uluslararası BDS hareketinin savunucuları eylemlerinin Yahudi karşıtlığı olduğu iddialarını reddediyor.
İsrail yetkilileriyse BDS hareketinin amacının İsrail’in yok edilmesi olduğu görüşünde.
Netanyahu ve Pompeo ayrıca ABD’nin Başkan Donald Trump liderliğinde yürürlüğe koyduğu İsrail politikalarının önemiyle ilgili övgü dolu ifadelerini yineledi. Trump, önceki başkanların yaklaşımlarının aksine, İsrail’in Filistin toprakları olarak kabul edilen Batı Şeria’daki yerleşkelerinin yasadışı olmadığını söyleyerek bölgedeki en önemli tartışma konularından olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı ve ülkesinin büyükelçiliğini buraya taşıdı.
İsrail’in 1967 savaşında el koyduğu ve bugün de hala Suriye ile uzlaşmazlık nedeni olan Golan Tepeleri’nin Trump tarafından İsrail toprakları olarak tanınmasına da değinen Pompeo, Trump’ın bu kararının “tarihi önem taşıdığını ve gerçeğin kabul edilmesi” anlamına geldiğini söyledi.
Trump, uluslararası camiada İsrail toprakları olarak tanınmayan Golan Tepeleri’yle ilgili tutumunu resmi olarak geçen yıl beyan etmişti.
Pompeo, İsrail ziyareti kapsamında Golan Tepeleri’ne de gideceğini söyledi.
Netanyahu da Trump yönetimi süresince ABD ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerinin daha önce hiç ulaşılmamış bir düzeye eriştiğini belirtirken, Amerika’nın arabuluculuğunda Bahreyn, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımları da övdü.
Pompeo da bu anlaşmalara, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdül Latif bin Raşid El Zayani ve Netanyahu ile yaptığı görüşme öncesinde değindi. Pompeo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail’in daha önce diplomatik ilişkilerinin olmadığı bu üç ülkeyle yaptığı anlaşmaların “İran İslam Cumhuriyeti gibi kötü niyetli aktörlere bölgedeki etkilerini azalttığını ve hiç olmadıkları kadar izole edildiklerini, yönlerini değiştirmedikleri sürece de öyle kalacaklarını gösterdiğini” söyledi.
Amerika’nın arabuluculuğunda barış anlaşması imzalayan İsrail ile Bahreyn hükümetleri karşılıklı olarak büyükelçilikler açmayı ve vize işlemlerini devreye sokmayı planlıyor. İki ülke arasındaki ilk uçuş da dün yapıldı.
Anlaşmanın ardından İsrail’e ilk resmi ziyareti düzenleyen El Zayani bu anlaşmanın Bahreyn halkına yarar sağlayacak “sıcak bir barış atmosferi” yarattığını söyledi.
Netanyahu da El Zayani’nin ziyaretinin iki ülke arasında ve bölge genelinde barış inşası için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Avrupa ve Ortadoğu’da müttefik ülkeleri ziyaret eden Pompeo diplomasi turuna İsrail’in ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan ile devam edecek.