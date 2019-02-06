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ABD İsrail'den Demir Kubbe satın alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 20:22 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber: - "ABD Kara Kuvvetleri, geçici Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyeti için kısa dönemli ihtiyaçları karşılamak üzere sınırlı sayıda Demir Kubbe silah sistemleri alma niyetini duyurdu" - "Demir Kubbe, çok çeşitli dolaylı atış ve hava tehditlerine karşı ülke dışında konuşlu Amerikan askerlerini korumak üzere değerlendirilecek ve denenecek"

WASHINGTON (AA) - ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İsrail'den sınırlı sayıda "Demir Kubbe" hava savunma sistemi satın alınacağını açıkladı.

Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kara Kuvvetleri, 'Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyeti' için kısa dönemli ihtiyaçları karşılamak üzere sınırlı sayıda Demir Kubbe silah sistemleri alma niyetini duyurdu." ifadesini kullandı.

Demir Kubbe'nin 2011'den beri İsrail Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığına ve muharebe etkinliğinin ispatlanmış olduğuna dikkati çeken Albay Seiber, ABD Kara Kuvvetlerinin, bu silah sistemlerini kullanırken uzun dönemli Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyetleri için çeşitli seçenekleri değerlendireceğini belirtti.

Alınacak Demir Kubbe sistemlerinin sayısı ve maliyetleri konusunda detay vermeyen Seiber, "Demir Kubbe, çok çeşitli dolaylı atış ve hava tehditlerine karşı ülke dışında konuşlu Amerikan askerlerini korumak üzere değerlendirilecek ve denenecek." dedi.

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ABD Demir Kubbe israil

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