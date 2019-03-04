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ABD, İsrail'e THAAD hava savunma sistemi konuşlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı: - "ABD'nin, İsrail'in bölgesel güvenliğine bağlılığını göstermek için, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Bakanlığı Dinamik Kuvvet Uygulama konsepti kapsamında mart başında İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sistemi konuşlandırdı" - "Konuşlandırma süresince askerlerimiz İsrail'de çeşitli yerlerde görev yapacak ve İsrail'in mevcut hava ve füze savunma yapısına ilave operasyonel prosedürler konusunda alıştırma yapacaklar"

WASHINGTON (AA) - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının (EUCOM), İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemi konuşlandırdığı bildirildi.

EUCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin, İsrail'in bölgesel güvenliğine bağlılığını göstermek için, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Bakanı'nın talimatı üzerine, Savunma Bakanlığı Dinamik Kuvvet Uygulama konsepti kapsamında mart başında İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sistemi konuşlandırdı." ifadelerine yer verildi.

Sistemlerin İsrail'de ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmezken açıklamada, "Konuşlandırma süresince askerlerimiz İsrail'de çeşitli yerlerde görev alacak ve İsrail'in mevcut hava ve füze savunma yapısına ilave operasyonel prosedürler konusunda alıştırma yapacaklar." denildi.

ABD askerlerinin İsrail'in THAAD sistemine ağ bağlantısı ve diğer gereksinimlerini tespitinin yanı sıra sistemin İsrail sistemleri ile çalışabilirliği ve ortak savunma hazırlıkları konusunda da tatbikat yapacağı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e sevk edilen THAAD sistemlerinin Teksas'taki Fort Bliss üssünden nakledildiği kaydedildi.

THAAD sistemi, ABD'nin elindeki en güçlü birleşik hava savunma sistemi olarak biliniyor.

ABD daha önce Kuzey Kore'ye karşı bu sistemleri Güney Kore'ye de konuşlandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD hava savunma sistemi israil THAAD

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