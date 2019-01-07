"ABD İsrail'in Çin ile ilişkilerinden rahatsız"

ABD'nin son dönemde ivme kazanan İsrail-Çin ilişkilerinden "rahatsız" olduğu ve Tel Aviv yönetimini sert bir şekilde uyardığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberine göre, Washigton yönetimi, İsrail'in son dönemde Çin ile geliştirdiği, teknoloji alışverişini içeren iş birliğinden rahatsız oldu ve Tel Aviv'i bu yönde sert bir dille uyardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un hafta sonundaki İsrail ziyaretinde öne çıkan başlıklar arasında İsrail'in Çin ile geliştirdiği iş birliğine karşı uyarılar olduğu belirtildi.

Amerikan heyetinden üst düzey bir yetkili, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolton'un "Çin'in özellikle Huawei ve ZTE gibi telekomünikasyon firmaları olmak üzere, teknoloji firmalarının, İsrail'deki faaliyetlerini" İsrailli yetkililerle görüşeceği bilgisini paylaştı.

Eski üst düzey Pentagon ve ABD Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin İsrail'e ziyaretleri sırasında Çinli bir şirketin Hayfa kentinde üstlendiği liman inşası ve diğer altyapı yatırımlarının "ABD donanmasına ait gemilerin İsrail'e uğramasını zorlaştıracağı" konusunda uyarıda bulundukları da haberde aktarıldı.