ABD İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyacak

Trump'ın açıklaması sırasında yanında Netanyahu'nun da olması bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini Pazartesi günü resmen tanıması bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nde (AIPAC) yaptığı konuşmada, "Son 52 yılda ilk kez, ABD Başkanı İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini, yanında Başbakan Netanyahu ile birlikte resmi bir şekilde tanıyacak" ifadesini kullandı.

"En çok değer verdiğimiz müttefikimiz" ifadesini kullanan Pence, konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da bir araya gelmei bekleniyor. Pazartesi günü Gazze Şeridi'nden atılan bir füzenin Tel Aviv'e isabet etmesi sonrası ABD ziyaretini erken sonlandırmaya karar veren İsrail Başbakanı'nın bu görüşmeden sonra ülkesine geri dönmesi bekleniyor.

Geçen hafta açıklamıştı

Başkan Trump, geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "52 yılın ardından, İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın ABD için zamanı geldi" demişti.