"ABD İsrail'in ve siyonizmin çıkarlarına hizmet ediyor"

NUR EBU IYŞE - Gazze'deki Filistinli mülteciler, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararıyla İsrail ablukası altında zaten zor olan hayat şartlarının çok daha kötüye gideceğini belirtiyor. Gazze'de yıllardır abluka altında yaşam mücadelesi veren Filistinli mülteciler, ABD'nin kararı sonrasında UNRWA'nın hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesinden ve birçok alandaki yardımlarını kesmesinden endişe ediyor. Mülteciler, hizmetlerine devam etmesi için UNRWA'ya daha fazla finans sağlanması çağrısında bulunuyor. Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Hıtam el-Halidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNRWA'dan düzenli olarak un ve zeytinyağı gibi bazı temel maddeler içeren gıda paketi aldığını belirterek, ABD'nin kuruma yaptığı yardımları tamamen durdurma kararının İsrail ablukası altında zaten zor şartlarda yaşayan mültecileri olumsuz etkileyeceğini ifade etti. "ABD'nin attığı adım Gazze'de yaşayan Filistinli mültecileri siyasi, ekonomik ve insani olarak yıkıma götürecek." diyen Halidi, şöyle devam etti:

"Abluka dayanılmaz hâle geldi. Ekonomi çok kötü durumda. Burada hayat yok, iş yok. Hatta insanlık onuru bile kalmadı. ABD'nin kararı haksız. İsrail'in ve siyonizmin çıkarlarına hizmet ediyor." - "Bizi topraklarımıza geri döndürün" Evlerinden topraklarından zorla çıkarılan herkesin BM kararlarına göre mülteci olduğunu belirten Halidi, UNRWA'dan Filistin davası çözülene ve çıkarıldıkları topraklara geri dönünceye dek mültecilere sunduğu hizmetlere devam etmesini istedi. Halidi, "Bizi topraklarımıza geri döndürün. Biz de mülteci değil vatandaş olalım. Vatandaş olduğumuzda UNRWA bizi alakadar etmeyecek." diye konuştu. ABD yönetiminin mültecilerin dönüş hakkını ortadan kaldırmaya çalıştığını kaydeden Halidi, "ABD, bizi dönüş hakkımızdan mahrum bırakmak istiyor. Mülteci sıfatını ortadan kaldırmak istiyor. Ancak biz topraklarımıza dönünceye dek mülteci olarak kalacağız." ifadelerini kullandı.

\ - "Gazze'nin çektiği sıkıntılar kat kat artacak" Filistinli Ahmed Ebu Kuveyk de ABD'nin UNRWA'ya yaptığı yardımları durdurmasının kurumun sunduğu hizmetlerde kısıntıya gitmesine neden olacağını belirterek, "Bu karar, abluka nedeniyle zaten ekonomisi çok kötü durumda olan Gazze'nin çektiği sıkıntıları kat kat artıracak." diye konuştu.

UNRWA'nın okullarının da bu durumdan olumsuz etkileneceğini kaydeden Ebu Kuveyk, belki okulların tamamıyla kapatılacağını, bunun da yeni nesil Filistinlilerin geleceğine darbe olacağını ifade etti. Ebu Kuveyk, başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm İslam ülkelerine ABD'nin kararına karşı koymak için siyasi ve diplomatik çabalar sarf etme çağrısında bulundu. Gazze'nin doğu kesimindeki Eş-şati Mülteci Kampı'nda yaşayan Huda el-Beri, ABD'nin kararına tepki göstererek, "UNRWA'nın 3 ayda bir verdiği gıda paketleriyle zar zor yaşıyoruz. Bu yardımlar tamamen kesildiğinde nasıl yaşayacağız?" ifadelerini kullandı. ABD'nin kararının sonuçlarından endişe duyduğunu belirten Beri, bu durumun UNRWA'yı olumsuz etkileyeceğini ve kurumun da yaptığı yardımları keseceğinden endişe ettiklerini söyledi. Kamplarda insani durumun kötü olduğunu ifade eden Beri, çoğu kişinin yoksulluk sınırı altında yaşadığını, en basit hizmetlerin bile dipte olduğunu, mültecilerinin birçoğunun işsizlik oranının yüksek olduğu Gazze'de UNRWA'nın yardımlarıyla hayat mücadelesi verdiğini anlattı.

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