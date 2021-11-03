HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD İsrailli Casus Yazılım Şirketini Kara Listeye Aldı

ABD İsrailli Casus Yazılım Şirketini Kara Listeye Aldı

03.11.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara listeye alınan şirketler arasında casus yazılım programı Pegasus’u geliştiren NSO adlı firma da yer alıyor

ABD Ticaret Bakanlığı, İsrailli casus yazılım şirketleri NSO Group ve Candiru dahil 4 şirketi ticari kara listeye aldı. Bakanlık, iki İsrail şirketinin, hükümet yetkilileri, gazeteciler ve aktivistleri hedef alan yabancı hükümetlere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye alındığını bildirdi.

Yaptırım listesine alınan diğer iki şirket de, Rus Positive Technologies ve Singapur merkezli Computer Security Initiative Consultancy PTE. LTD adlı firma oldu. Ticaret Bakanlığı yayınladığı açıklamada, bu şirketlerin, bilgisayar ağlarına izinsiz erişmek için kullanılan siber araçların ticaretini yaptığını belirtti.

ABD ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetler içerisine girmekten dolayı kara listeye alınmalarıyla, bu şirketlere Amerikalı muadillerinden yapılacak satışlara kısıtlama getiriliyor. Örneğin Amerikan güvenlik araştırmacılarının, bilgisayar zafiyetleri konusunda bu şirketlere bilgi satmaları daha zor hale geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, bugün açıkladıkları adımla, şirketlerin bulunduğu ülkeleri ya da hükümetleri hedef almadıklarının altını çizdi.

Tedarikçilerin, kara listedeki şirketlere ürün satmadan önce lisans almaları gerekiyor ve lisans başvurularının da bugünkü karardan sonra muhtemelen reddedileceği tahmin ediliyor.

Geçmişte NSO Group ve Candiru, otoriter rejimlere siber korsanlık araçları satmakla suçlanmıştı. NSO sadece güvenlik birimlerine ve istihbarat dairelerine ürün sattığını ve suistimali önlemeyi amaçlayan adımlar attığını belirtiyor.

NSO’dan bir sözcü, ABD’nin kararından “hayalkırıklığı” duyduklarını söyledi. Sözcü, geliştirdikleri teknolojilerin, “terör ve suçları önlemek suretiyle ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını ve politikalarını desteklediğini ve dolayısıyla bu kararın geri çevrilmesi için çaba göstereceklerini” kaydetti.

Reuters haber ajansına e-mail üzerinden açıklama gönderen sözcü, insan hakları programlarına riayet ettikleri yönünde bilgi sunacaklarını ve bu riayetleri sonucunda birçok kez, “NSO ürünlerini kötü amaçlar için kullanan hükümet kurumlarıyla sözleşmelerini feshettiklerini” belirtti.

NSO’ya ihracat lisansı veren İsrail Savunma Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi.

2020 yılında, İsrailli NSO firmasının gelişirdiği casus yazılımın 50'den fazla ülkeye satıldığı ve istihbarat örgütlerinin kullanımına sunulduğu ortaya çıkmıştı.

Çeşitli istihbarat kaynaklarının doğruladığı iddialara göre, NSO’nun geliştirdiği Pegasus üzerinden şimdiye kadar 14 devlet ve hükümet başkanına ait numaraya ulaşıldığı tespit edildi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanısıra, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fas Kralı 6. Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın cep telefonlarına sızıldığı belirlendi. Araştırmalar, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2018 yılında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcısı İrfan Fidan ve Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından AK Parti'li Yasin Aktay’ın da izlenen isimlerden olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Listede Rus şirketi de var

Biden yönetimi, Rus güvenlik servislerine destek sağladığı gerekçesiyle bu yıl Rus siber güvenlik şirketi Positive Technologies’a yaptırımlar getirmişti. Şirket, yanlış bir eylemde bulunmadığını savunuyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan, şirket hakkında bilgi sahibi eski bir Amerikalı yetkili, şirketin Amerikan örgütlerine karşı Rus siber saldırılarında kullanılan bilgisayar altyapısını oluşturmaya yardım ettiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarifKlasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
80 yaşındaki kadın 7'inci kattan seyircilerin üzerine düştü80 yaşındaki kadın 7'inci kattan seyircilerin üzerine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun'un son görüntüleri ortaya çıktı

Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun'un son görüntüleri ortaya çıktı

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

CNN Türk’te sinirler gerildi! Elindeki kağıtları yere fırlattı

CNN Türk’te sinirler gerildi! Elindeki kağıtları yere fırlattı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.