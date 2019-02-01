ABD İstanbul Başkonsolosluğu Çalışanı Hakkındaki İddianame Kabul Edildi

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz hakkındaki iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 78 sayfalık iddianame casusluk ve hükümeti devirme girişimini dahil farklı suçlamalar içeriyor. Topuz’un 26 Mart’ta mahkeme karşısına çıkmasına ve duruşmanın 27 ve 28 Mart tarihlerinde de devam etmesine karar verildi. Topuz, 2017 yılının Ekim ayından bu yana gözaltında.
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda tercümanlık yapan ayrıca ABD’nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi için çalışan Topuz hakkındaki 78 sayfalık iddianamede Topuz’dan ‘‘terör suçlusu’’ diye söz edildi. İddianamede Topuz için ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede, Topuz’un, Türkiye’nin 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen yanlısı eski polisler ve eski savcı Zekeriya Öz’le bağlantısının tespit edildiği belirtiliyor.
ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi için de çalışan Topuz, işinin gereği olarak yürüttüğü narkotik soruşturmalar nedeniyle bu yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.
Topuz’un avukatı Halit Akalp Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada müvekkilinin, hakkındaki suçlamaları reddettiğini kaydetti.
Topuz’un tutuklanması 2017 yılında ABD ve Türkiye arasında gerilime neden olmuş, İki NATO üyesi ülke iki aydan uzun süre karşılıklı vize hizmetlerini durdurmuştu.
İki ülke ilişkileri geçen yıl Başkan Donald Trump’ın o dönem Türkiye’de hapiste bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla Twitter’dan alüminyum ve çeliğe koyulan gümrük vergilerini arttırdığını açıklamasıyla daha da gerilmiş, bu durum Türk Lirası’nda dolar karşısında ani düşüşe neden olmuştu. ABD ayrıca Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım uygulama kararı almıştı.
Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Brunson Ekim ayında terör bağlantılı olmakla suçlanmış ancak yurt dışına çıkışına izin verilmişti. Brunson hakkında hükme varılmasından önce iki yıl gözaltında tutulmuştu.
ABD’nin Adana Konsolosluğu’nda tercüman olarak çalışan Hamza Uluçay da bu hafta terör örgütüne yardım etmek suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis yattığı iki yıllık süre göz önünde tutularak tahliye edilen Uluçay’a yurtdışına çıkış yasağı kondu.
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarından Mete Cantürk ise ev hapsinde tutuluyor. Türk-Amerikan vatandaşı NASA mühendisi Serkan Gölge de Türkiye’de hapis yatan diğer bir ABD vatandaşı.
Türkiye’de 2016 darbe girişiminin ardından 77 bin kişi tutuklandı, 130 bin kamu çalışanı kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden alındı. Muhalifler bu süreçte gazeteci, milletvekili ve aktivistlerin de hapse atıldığına dikkat çekerek hükümetin baskı operasyonunun amacını aştığını belirtiyor.
İddianamede aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski bakanların da bulunduğu 30 kişi müşteki-mağdur sıfatıyla yer alıyor.
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