ABD İstanbul Başkonsolosluğu Çalışanı Hakkındaki İddianame Kabul Edildi

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz hakkındaki iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 78 sayfalık iddianame casusluk ve hükümeti devirme girişimini dahil farklı suçlamalar içeriyor. Topuz’un 26 Mart’ta mahkeme karşısına çıkmasına ve duruşmanın 27 ve 28 Mart tarihlerinde de devam etmesine karar verildi. Topuz, 2017 yılının Ekim ayından bu yana gözaltında.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda tercümanlık yapan ayrıca ABD’nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi için çalışan Topuz hakkındaki 78 sayfalık iddianamede Topuz’dan ‘‘terör suçlusu’’ diye söz edildi. İddianamede Topuz için ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Topuz’un, Türkiye’nin 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen yanlısı eski polisler ve eski savcı Zekeriya Öz’le bağlantısının tespit edildiği belirtiliyor.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi için de çalışan Topuz, işinin gereği olarak yürüttüğü narkotik soruşturmalar nedeniyle bu yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.