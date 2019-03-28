ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'A İLİŞKİN ARA KARAR

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın ara kararında, sanık Metin Topuz'un kuvvetli suç şüphesi, cezaların alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu, bir kısım tanıkların ifadelerinin alınmamış olması karşısında tanıklara baskı yapılması ihtimalinin bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması gerekçeleriyle oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi. Üye hakim Fatih Akbaşoğlu, sanık Metin Topuz'un 18 aydır tutuklu bulunması ve tutuklamanın tedbir olması gerekçeleriyle adli kontrolle tahliyesi yönünde muhalefet şerhi kullandı.

DÖNEMİN BAKANLARI BAYRAKTAR VE GÜLER'İN KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Davaya katılma talebinde bulunan ve 61. hükümet döneminde bakan olan Fatma Şahin, İsmet Yılmaz, Suat Kılıç, Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Ahmet Davutoğlu, Ömer Dinçer, Hayati Yazıcı, Taner Yıldız, Recep Akdağ, Sadullah Ergin, Mehmet Şimşek, Ali Babacan ve Faruk Çelik'in doğrudan zarar görme ihtimallerinin bulunmadığı ve hükümete karşı kalkışma suçu yönünden hükümeti temsil yetkisinin belirtilen tarih itibariyle Türkiye Cumhuriyet Başbakanlığı'na, dava tarihi itibariyle ise Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı'na ait olduğundan bu talepleri reddetti. Heyet, 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarını yürüten FETÖ üyesi emniyet mensuplarınca dönemin bakanları Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler'in ise "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" gerekçesiyle suçtan doğrudan zarar görme ihtimali olduğundan davaya katılmalarının kabulüne karar verildi.