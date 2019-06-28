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ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'UN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi. Duruşma, 18 Eylül'e ertelendi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier de duruşmayı izledi. Duruşma savcısı, sanık aleyhine beyanları olan tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesini ve sanığın kaçma ihtimali bulunduğundan tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcının mütalaasına karşı söz verilen sanık Metin Topuz ise "Feyyaz Öztürk'ü tanımıyorum. Hiçbir zaman görmedim. Ne Feyyaz Öztürk ile ne de bahsettiği insanlarla görüşmem olmamıştır. Hakkımdaki iddiaların tümünü reddediyorum. Feyyaz Öztürk hakkımda 2006-2008 yılllarında adli makamlara şikayette bulunduğunu söylemiş, ancak hakkımda böyle bir şikayet de yok" dedi. Sanık Metin Topuz'un avukatlarından Selman Alibaş ise "Feyyaz Öztürk, kolluğa verdiği ifadesinden 3 ay sonra ülkeyi terk etmiştir. Daha önce mahkemede Nizamettin Çelikbilek de dinlenmiştir. Çok önemli bir tanık gibi görülse de yönlendirilmiş ve boş bir ifade olduğunu mahkemede dinleyince gördük. Feyyaz Öztürk'ün ifadesi alınmadan da müvekkilimizin tahliyesine karar verilebilir. 21 aydır tutukludur. Artık tutukluluğu infaza dönüşmüştür. Evi 24 saat izlenmektedir. Müvekkilimizin tutukluluğunun sonlandırılmasını talep ediyorum" dedi. Topuz'un diğer avukatları da tahliyesini talep etti. TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi, sanık için istenen ceza miktarı, kaçma şüphesi, tanık üzerinde baskı oluşturabileceği gerekçeleriyle tutukluluk halinin oybirliğiyle devamına karar verildi. İtalya'da bulunan tanık Feyyaz Öztürk'ün istinabe yoluyla dinlenmesi için adli makamlara yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma 18 Eylül'e ertelendi. İDDİANAME İddianamede, sanık Metin Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis isteniyor.

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