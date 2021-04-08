ABD: “İstanbul’daki Afganistan Konferansı Hazırlıkları Sürüyor“

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Afganistan barış süreci için İstanbul’da yapılması planlanan konferansla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi; konferansın ne zamana planlandığı konusunda ayrıntı vermedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price düzenlediği günlük basın toplantısında, Afgan müzakerecilerin ilerleme sağlamalarının ve barış sürecinin hızlandırılmasının amaçlandığı konferansla ilgili diğer ayrıntıların açıklanmasını ev sahibi ülkeye bıraktığını söyledi.

Taleban’la bir önceki Trump yönetiminde 2020 yılı Şubat ayında varılan anlaşma kapsamında, Afganistan’daki Amerikan askerlerinin 1 Mayıs’a kadar ülkeden çekilmesi öngörülmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afganistan’daki 3 bin 500 askerin, belirlenen bu süreye kadar ülkeden ayrılıp-ayrılmayacağı konusunda karar vermesi bekleniyor. Ancak Amerikalı yetkililer bugüne kadarki açıklamalarında, çekilmenin bu tarihe yetişmeyebileceğini belirtmişti.

Biden yönetimi bu tarihten önce barış anlaşmasının ve ateşkesin sağlanması için, ABD’nin desteklediği Afganistan Cumhurbaşkanı Eşraf Gani liderliğindeki hükümet ve Taleban üzerinde uluslararası baskıyı arttırmaya çalışıyor.